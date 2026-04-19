Ο Έλον Μασκ εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της 15χρονης Λιβ - 'Ηθελε να της απαντήσει αυτές τις οκτώ ερωτήσεις - iefimerida.gr

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί σε όλο τον πλανήτη η ιστορία της 15χρονης Λιβ Περότο που ήθελε να συναντήσει τον Έλον Μασκ πριν χάσει τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Περότο είχε ένα όνειρο, να συναντήσει από κοντά τον Έλον Μασκ. Καθώς πάλευε την επάρατη νόσο, λίγες ημέρες πριν το μοιραίο, του είχε γράψει μια λίστα με ερωτήσεις. Προσπάθησε να του την στείλει, όμως η ασθένεια την είχε κάνει πολύ αδύναμη. Όταν τελικά το αίτημα και η λίστα έφτασαν στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, εκείνος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, τιμώντας την ευχή της άτυχης έφηβης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ιστορία έκανε γνωστή, μαζί με την ίδια τη λίστα, ο συντηρητικός σχολιαστής Γκλεν Μπεκ την Πέμπτη, με μια ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με τον Μπεκ, η Περότο είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla λίγες μόνο ημέρες πριν από το θάνατό της, αλλά ήταν πολύ εξαντλημένη και του ζήτησε να την καλέσει πάλι αργότερα.

Αν και πέθανε πριν από τη συνάντησή τους, άφησε στο κομοδίνο της μια χειρόγραφη λίστα με οκτώ ερωτήσεις. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό ήταν για την Λιβ, η μητέρα της, Ρεμπέκα, έστειλε τη λίστα στον Μπεκ, με την ελπίδα ότι εκείνος θα μπορούσε να βοηθήσει να φτάσει στον Μασκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπεκ δημοσίευσε φωτογραφίες της έφηβης και του χειρόγραφου, το οποίο περιείχε έναν παιχνιδιάρικο συνδυασμό ερωτήσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις και την ποπ κουλτούρα.

Η μικρή Λιβ ρωτούσε τον Μασκ αν σχεδίαζε να κατασκευάσει το δικό του τηλέφωνο, να επεκτείνει το Tesla Diner ή να προσθέσει νέα παιχνίδια στις ενημερώσεις της Tesla.

Η μικρή Λιβ είχε αγάπη για την Ιαπωνία και τα anime

Ήταν επίσης περίεργη να μάθει ποιο είναι το αγαπημένο του anime, για τα ταξίδια του στην Ιαπωνία, αν γνώριζε την εικονική ποπ σταρ Hatsune Miku και αν η εικονική σύντροφος «Ani» της Grok AI ήταν εμπνευσμένη από τον φανταστικό χαρακτήρα «Misa» της σειράς manga «Death Note».

Στην τελευταία της ερώτηση, η Λιβ Περότο ρωτούσε αν το «Asteroid», ένας δείκτης μηδενικής βαρύτητας Shiba Inu - πρόκειται για ένα πλαστικό παιχνίδι που χρησιμοποιείται για να σηματοδοτεί την έναρξη της μικροβαρύτητας - το οποίο σχεδίασε για την διαστημική αποστολή Polaris Dawn, θα μπορούσε να γίνει η επίσημη μασκότ της SpaceX.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απαντήσεις του Έλον Μασκ

Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές στο X, με δεκάδες χιλιάδες «like». Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Musk εκπλήρωσε την επιθυμία της νεαρής κοπέλας απαντώντας ο ίδιος και στις οκτώ ερωτήσεις της μικρής Λιβ.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να κατασκευάσει δικό του τηλέφωνο, αλλά επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να επεκτείνει το Tesla Diner και να παρουσιάσει νέα παιχνίδια.

Έγραψε ότι το αγαπημένο του anime είναι το «Your Name», μια ιαπωνική ρομαντική ταινία φαντασίας και σημείωσε ότι έχει επισκεφθεί την Ιαπωνία «αρκετές φορές», αναφέροντας το Κιότο και το καλλιτεχνικό συλλογικό teamLab ως τα αγαπημένα του μέρη.

Με ένα απλό «OK» και ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ο Musk συμφώνησε να κάνει το αγαπημένο της Asteroid την επίσημη μασκότ της διαστημικής εταιρείας. Αν αυτό συμβεί, θα τιμά την τελευταία ευχή της μικρής του θαυμάστριας για πολλά χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα της Λιβ ευχαρίστησε τον Μασκ για τη χειρονομία και είπε: «Μακάρι να ήταν εδώ να το δει αυτό».