Πώς ο Έλον Μασκ έβαλε ένα μικρό γαλλικό χωριό στο «προσκήνιο» του κόσμου - iefimerida.gr

Ποια θα μπορούσε να είναι η σύνδεση μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και ενός μικρού γαλλικού χωριού;

Ο λόγος για το Saint-Saturnin στην περιοχή Sarthe στη Γαλλία όπου το επέλεξε η Tesla για να εγκαταστήσει τον 80.000στό φορτιστή της.

Το Saint-Saturnin είναι ένα μικρό γαλλικό χωριό με λίγο λιγότερους από 3.000 κατοίκους. Οι οπαδοί του 24 Hours του Le Mans γνωρίζουν καλά το χωριό που βρίσκεται κοντά στη διάσημη πίστα που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για τον φημισμένο αγώνα αντοχής .

Και πριν λόγρς ημέρες, το Saint-Saturnin έκανε έναν μικρό... χαμό στο Χ με τον Ελον Μασκ να κάνει μάλιστα retweet την ανάρτηση ενός γνωστού influencer για ηλεκτρικά οχήματα, του Sawyer Merritt.

Η Tesla ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου Supercharger το 2012, μια εποχή που τέτοιες εγκαταστάσεις ταχείας φόρτισης δεν υπήρχαν πουθενά αλλού στον κόσμο. Η δημιουργία αυτού του δικτύου, το οποίο κατέστησε δυνατή την μετακίνηση με το Tesla Model S (και αργότερα με τα Model X, 3 και Y), έπεισε το ευρύ κοινό για τη συμβατότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την καθημερινή ζωή και τα μεγάλα ταξίδια. Πλέον έχει εγκαταστήσει 80.000 φορτιστές ανά τον κόσμο, ένα δίκτυο που βοηθά παγκοσμίως στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

