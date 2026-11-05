Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου ξέχασε τα στέφανα στο γάμο της Έλντας Πανοπούλου: «Μάλλον γι' αυτό δεν φτούρησε» - iefimerida.gr

Για τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Τζέρυ Λέβα αλλά και ένα άγνωστο περιστατικό με την κουμπάρα της, Ρένα Βλαχοπούλου, μίλησε η Έλντα Πανοπούλου.



Η ηθοποιός της σειρά «Ρετιρέ» βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδος Νέγκα και μίλησε αρχικά για τον γάμο της, εξηγώντας ότι, παρά την πικρία που της άφησε στο τέλος, δεν μετανιώνει για όσα έζησε.



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«Δεν μετανιώνω για τον γάμο μου»

«Εγώ τον άντρα μου τον αγάπησα, τον πόνεσα. Αλλά ήταν μια σχέση που μου άφησε πολύ πικρά πράγματα στο τέλος αλλά και πολύ γλυκά πράγματα της αρχής, Το να μετανιώνουμε για αποφάσεις που έχουμε πάρει, που έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνο με την ατομικότητα, την προσωπικότητα και τη ζωή μας, το θεωρώ λάθος».



«Δεν πρέπει να το μετανιώσεις. Θα μετανιώσω γιατί ήμουν πιο νέα; Γιατί δεν σκέφτηκα πού θα μπορούσε να έλθει μετά από τα 12, 13 χρόνια που ήμασταν μαζί; Ενδεχομένως. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει μια κλειστή πόρτα του κάθε σπιτιού», είπε η ηθοποιός.



Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου ξέχασε τα στέφανα στον γάμο της Έλντας Πανοπούλου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Έλντα Πανοπούλου περιέγραψε και ένα απρόοπτο περιστατικό από τον γάμο της, στον οποίο κουμπάρα ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου.

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Η Ρένα Βλαχοπούλου κουμπάρα στον γάμο της Έλντας Πανοπούλου

«Κουμπάρα στον γάμο μου ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Εκείνη την ημέρα ξέχασε και τα στέφανα και τις λαμπάδες. Είχε ξεχάσει να πάει να τα πάρει. Δουλεύαμε στο Ακροπόλ και μια Δευτέρα που μας έμενε, είπαμε να κάνουμε και έναν γάμο και ξέχασε τα στέφανα και τις λαμπάδες. Όταν έφτασα στην εκκλησία με ρώτησε ‘Μωρή, τα πήρες τα στέφανα;’. Λέω ‘Κυρία Ρένα ποια στέφανα; Εγώ έπρεπε να τα πάρω;’ Μου λέει ‘Ναι, μωρή, δε σου ‘πα; Ξέχασες;’ Λέω ‘δε μου το είπατε, αλλά μπορεί και να ξέχασα’. ‘Ωραία, τώρα πώς θα σε παντρέψω;’. Και ρωτήσαμε, είχε η εκκλησία κάτι στέφανα παλιά και πήραμε αυτά, αλλά μάλλον γι’ αυτό δε φτούρησε ο γάμος», περιέγραψε η Έλντα Πανοπούλου.

