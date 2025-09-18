Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Vassy θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική Eurovision - iefimerida.gr

Ελληνικό «χρώμα» θα έχει η συμμετοχή των ΗΠΑ στην Intervision, τη ρωσική εκδοχή της Eurovision μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Intervision στο Instagram, τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπήσει η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια Vassy (σ.σ. Βασιλική Καραγιώργου), μετά την αποχώρηση του R&B καλλιτέχνη B. Howard για «οικογενειακούς λόγους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η Βασιλική Καραγιώργου που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική Eurovision

Η Βασιλική Καραγιώργου γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι γονείς της κατάγονται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, ενώ η ίδια πέρασε μέρος του φετινού καλοκαιριού στη Σκόπελο, δημοσιεύοντας στο Instagram σχετικές φωτογραφίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας η Vassy έχει συνεργαστεί με κορυφαίους DJs, όπως ο David Guetta και ο Tiësto, ενώ το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον διαγωνισμό της Intervision η Vassy, που θα εκπροσωπεί τις ΗΠΑ, θα διαγωνιστεί με καλλιτέχνες από 22 ακόμη χώρες, και συγκεκριμένα τις: Κούβα, Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, Δημοκρατία της Ινδίας, Δημοκρατία του Καζακστάν, Κράτος του Κατάρ, Δημοκρατία της Κένυας, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Δημοκρατία της Κολομβίας, Δημοκρατία της Κούβας, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, ηωσική Ομοσπονδία, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, Δημοκρατία της Σερβίας, Δημοκρατία του Τατζικιστάν, Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας και Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.