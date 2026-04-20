Έλλη Πασπαλά: Η εξομολόγηση για τη φωνή της-«Έχει συρρικνωθεί και αυτό με τρομάζει» - iefimerida.gr

Με εξομολογητική διάθεση, η Έλλη Πασπαλά μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου και τι είναι αυτό που την τρομάζει όσο μεγαλώνει.

Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Έλλη Πασπαλά μίλησε στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno» του Mega και στον Άρη Καβατζίκη αποκαλύπτοντας πόσο έχει επηρεάσει ο χρόνος τη φωνή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Χάρις Αλεξίου άνοιξε το δρόμο»

Η Έλλη Πασπαλά αναφέρθηκε στη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία ήταν η πρώτη που σταμάτησε το τραγούδι, όταν κατάλαβε ότι η φωνή της δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Έλλη Πασπαλά: «Η Χάρις Αλεξίου πήρε μια απόφαση, αλλά άνοιξε έναν καινούργιο δρόμο. Αν νιώσω ότι δεν ανταποκρίνεται η φωνή μου, θα σταματήσω».

Συγκεκριμένα για τη φωνή της παραδέχτηκε ότι: «Στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει μια φωνή, όπως μεγαλώνει όλο το σύστημα. Και αυτό με τρομάζει. Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλιότερα, δεν έχει την ίδια ευλυγισία».

Έλλη Πασπαλά: «Δεν θέλω την αρρώστια»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μίλησε ακόμα για την εικόνα της και τις ρυτίδες: «Δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες και γι’ αυτό δεν κάνω και διάφορα. Αυτό που με βαραίνει είναι το πέρασμα του χρόνου σωματικά και όχι εμφανισιακά. Γίνεσαι πιο αργός, γίνεσαι πιο δυσκίνητος». Για να προσθέσει στη συνέχεια σχετικά με την υγεία της: «Είχα και κάποια μικροατυχηματάκια με πέσιμο και με ταράξανε πάρα πολύ. Και γενικώς το θέμα της υγείας. Δεν θέλω την αρρώστια. Αυτό με τρομάζει και με φοβίζει».