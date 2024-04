Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απάντησε αν ήταν εκείνη με την οποία έκανε σεξ για πρώτη φορά ο πρίγκιπας Χάρι - iefimerida.gr

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απάντησε στις φήμες που την ήθελαν να είναι η μεγαλύτερη γυναίκα με την οποία έκανε για πρώτη φορά σεξ στη ζωή του ο πρίγκιπας Χάρι.

H Βρετανίδα ηθοποιός σοκαρίστηκε από τις αβάσιμες θεωρίες ότι ήταν η γυναίκα που «πήρε την παρθενιά» του δούκα του Σάσεξ, όταν ήταν ακόμη νεαρός.

Τι απάντησε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ για τον πρίγκιπα Χάρι

«Ήταν γελοίο!», είπε η 58χρονη ηθοποιός στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» απαντώντας σε έναν θαυμαστή που ρώτησε σχετικά με τις φήμες.

«Είπε: "Ήταν Αγγλίδα. Ήταν μεγαλύτερη από μένα. Ήταν στο Γκλόστερσαϊρ". Και είπαν: "Α, είναι η Ελίζαμπεθ". Ήταν παράλογο. Ήταν γελοίο», πρόσθεσε.

Η Χάρλεϊ, η οποία είναι 19 χρόνια μεγαλύτερη από τον πρίγκιπα Χάρι, έφτασε στο σημείο να πει ότι ποτέ δεν είχε διασταυρωθεί στη ζωή της με τον δούκα του Σάσεξ.

«Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου», είπε. Η διάσημη ηθοποιός πιστεύει ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον οποίο το κοινό υπέθεσε ότι ήταν το άτομο που έκανε σεξ με τον Χάρι.

Ο 38χρονος πρίγκιπας μίλησε για το «γρήγορο ξεφάντωμα» που είχε με μια πιο ώριμη κυρία στα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare» («Ρεζέρβα»), που βγήκαν στα ράφια τον Ιανουάριο του 2023.

«Άδοξο επεισόδιο», έγραψε χαρακτηριστικά. «Της άρεσαν τα άλογα, αρκετά, και με αντιμετώπιζε σαν νεαρό επιβήτορα. Γρήγορη βόλτα, μετά από την οποία μου έδωσε μια και με έστειλε στο καλό».

Ο Χάρι παραδέχτηκε ότι υπήρχαν τόσα «πολλά πράγματα που ήταν λάθος», ένα από τα οποία ήταν ότι «συνέβη σε ένα χωράφι πίσω από μια πολυσύχναστη παμπ. Προφανώς κάποιος μας είχε δει».

Αφού προέκυψαν οι λεπτομέρειες του όχι και τόσο ρομαντικού ραντεβού του, μια γυναίκα με το όνομα Sasha Walpole ισχυρίστηκε ότι ήταν η γυναίκα για την οποία είχε γράψει ο πρίγκιπας.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αρνήθηκε προηγουμένως ότι είχε κοιμηθεί με τον Χάρι πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του.

«Όχι εγώ. Αθώα. Χαχα!» είχε πει στο περιοδικό Saturday Times Magazine τον Δεκέμβριο του 2022 αφού το απόσπασμα είχε διαρρεύσει νωρίτερα. «Όχι. Όχι εγώ. Με τίποτα».

Ο πρίγκιπας Χάρι έβγαινε με την Τσέλσι Ντέιβι από το 2004 έως το 2011. Eίχε επίσης σχέση με την αείμνηστη Κάρολιν Φλακ και την Έλι Γκούλντινγκ πριν ξεκινήσει η σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ το 2016.

Φωτογραφίες: Associated Press