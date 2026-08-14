Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μίλησε για την απόλυτη παράνοια που έζησε: «Πιστεύω βαθιά ότι ο Άγιος Νεκτάριος έσωσε το παιδί μου» - iefimerida.gr

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε αμέσως μετά τη γέννηση του γιου της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι κράτησε μυστική τη γέννηση του γιου της για δύο μήνες, για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της και να διαχειριστεί την ψυχολογική πίεση, όσο εκείνος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Για να διατηρήσει το μυστικό, υποδυόταν πως ήταν ακόμη έγκυος φορώντας φαρδιά ρούχα και τρώγοντας περισσότερο. Η ίδια έζησε δύο μήνες έντονης ψυχολογικής πίεσης, καθώς ο κόσμος της χάιδευε την κοιλιά μη γνωρίζοντας την αλήθεια.

Στην προσπάθειά της να αντέξει την αβεβαιότητα και τον φόβο, στράφηκε στην ακλόνητη πίστη της. Θεωρεί τον Άγιο Νεκτάριο προστάτη της, με τον οποίο τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της διατηρούν βαθύ πνευματικό δεσμό.

Αποδίδει τη σωτηρία του γιου της σε θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, στον οποίο προσευχήθηκε μαζί με τον σύζυγό της. Μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειάς της, έλαβε μηνύματα συμπαράστασης από γυναίκες με αντίστοιχες εμπειρίες.

Η γνωστή δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το βρέφος, το οποίο ήρθε στον κόσμο πρόωρα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για δύο ολόκληρους μήνες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», η ίδια αποκάλυψε το πρωτοφανές παρασκήνιο της περιόδου εκείνης.

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Έτρωγα κιόλας για να μην πέσει η κοιλιά»

Προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της και να διαχειριστεί την ψυχολογική πίεση, αποφάσισε να κρατήσει τη γέννηση του παιδιού της απόλυτο μυστικό μέχρι να ολοκληρωθεί η νοσηλεία του.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, την ανάγκασε να υποδύεται καθημερινά ότι βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση εγκυμοσύνης: «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο ήταν. Αρχικά δεν ήθελα να το μάθει κανείς όταν πήρα εξιτήριο. Δεν έβγαινα από το σπίτι. Δεν πήγαινα ούτε για έναν καφέ. Όπου κι αν πήγαινα φορούσα φαρδιά ρούχα. Ήμουν λεχώνα, αλλά δεν είχα χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ο κόσμος μου χάιδευε την κοιλιά και ένιωθα πολύ περίεργα. Είχα γεννήσει, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Έτρωγα κιόλας για να μην πέσει η κοιλιά. Έλεγα: ''Θεέ μου, κάνε να είμαι ακόμη αφρατούλα, για να μη καταλάβει κανείς ότι έχω γεννήσει''. Έφευγα από τη ΜΕΝΝ, πήγαινα στο κυλικείο για πάρω έναν χυμό και με ρωτούσαν πότε θα γεννήσω. Ήταν πραγματικά πολύ παράξενο. Έζησα δύο μήνες απόλυτης παράνοιας».

Ο Νεκτάριος Λεμονίδης με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι / Φωτογραφία: NDP

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«Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο προστάτης μου»

Παράλληλα, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι υπογράμμισε πως ο μόνος τρόπος για να αντέξει την αβεβαιότητα και τον φόβο ήταν η ακλόνητη πίστη της. Όπως εξομολογήθηκε, θεωρεί ότι η σωτηρία του νεογέννητου γιου της οφείλεται σε θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, στον οποίο έχει βαθείς πνευματικούς δεσμούς τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είχα κάνει τάμα πριν γεννήσω στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Ο Άγιο Νεκτάριος είναι ο προστάτης μου, αλλά και του γιου μου. Πηγαίνουμε πολύ συχνά εκεί με τον σύζυγό μου, γιατί κι εκείνος είναι ταμένος. Όταν ο γιος μας μπήκε στη ΜΕΝΝ, πήγαμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο για να προσευχηθούμε. Πιστεύω βαθιά ότι ο Άγιος Νεκτάριος έσωσε το παιδί μου. Η πίστη στον Θεό και η θετική ενέργεια που εκπέμπουμε μπορούν να σώσουν ζωές. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν ότι, μόλις μίλησα δημόσια για τη γέννησα μου, πολλές γυναίκες που είχαν ζήσει κάτι αντίστοιχο μου έστειλαν μηνύματα. Μια κοπέλα μου είπε ότι το δικό της παιδί έμεινε στη ΜΕΝΝ πέντε μήνες. Τι να πεις εκεί; Μόνο υπομονή».

