Ελισάβετ Σπανού για Ιωάννα Τούνη: «Ας κλείσει το μαγαζί, λεφτά έχει» - iefimerida.gr

Για την κατάσταση της Ιωάννας Τούνη το τελευταίο διάστημα μίλησε η Ελισάβετ Σπανού, παροτρύνοντάς την μάλιστα να κάνει ένα διάλειμμα από τα social media.

Με αφορμή το βίντεο που ανέβασε η influencer για τη σύλληψή της, η τραγουδίστρια σχολίασε πως θα ήταν καλό να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να ηρεμήσει, καθώς έχει τα χρήματα και μπορεί να το κάνει.

Αναφερόμενη σε όλη αυτή την περιπέτεια της Ιωάννας Τούνη με την υπόθεση revenge porn, η Ελισάβετ Σπανού εξέφρασε τη διαφωνία της με την έκταση που έχει πάρει το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναρωτιέται εάν είναι κάτι που πρέπει να βλέπει ο κόσμος και αν είναι σωστό πρότυπο για τα νέα παιδιά.



Ελισάβετ Σπανού: «Για μένα υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση…»

Η ερμηνεύτρια είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Η κατάσταση έχει πολλές αναγνώσεις. Η μία είναι η κοινωνική, που λέμε ότι όντως αυτή η γυναίκα δικαιώθηκε στο δικαστήριο, αλλά κοινωνικά, πρακτικά, δεν φαίνεται να έχει δικαιωθεί, και αυτό το αποδεικνύουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά για μένα υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση, που είναι η ουσία. Το κατά πόσο τελικά όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε σαν σίριαλ εδώ και μήνες είναι ένα πρότυπο για τα παιδιά μας, αν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το βλέπουμε, αν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το επικροτούμε. Δηλαδή, εγώ έχω μπερδευτεί».

Στη συνέχεια, η Ελισάβετ Σπανού, αναφερόμενη στους άντρες που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, επισήμανε πως προφανώς είναι ισχυρά ονόματα από τον χώρο της νύχτας και γι' αυτό δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματά τους: «Είναι ξεκάθαρη η παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που έχουν μια δύναμη, προστατεύονται για Χ λόγους και για X λόγους δεν έχουμε μάθει τα ονόματά τους. Αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα;», ανέφερε.

«Ας το σταματήσει λίγο με τις δημοσιεύσεις»

Τέλος, προχώρησε σε κάποιες συμβουλές, αναφέροντας πως το καλύτερο για την influencer αυτή τη στιγμή θα ήταν να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να ηρεμήσει και να σταματήσει τις αναρτήσεις: «Εννοείται ότι είμαστε με τις γυναίκες, είμαστε μαζί της σε όλο αυτό. Από την άλλη, τελείως πρακτικά και κυνικά θα το πω... Αν δούλευε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, με τόση πίεση που έχει υποστεί, θα έπαιρνε άδεια. Ας πάρει λίγο άδεια απ’ τη δουλειά της. Ας το σταματήσει λίγο με τις δημοσιεύσεις. Να ησυχάσει κι η ίδια. Όλοι θα έπαιρναν άδεια να πάνε να ξεκουραστούν. Ας κλείσει το μαγαζί, λεφτά έχει», σημείωσε.

Η Ιωάννα Τούνη είχε εμφανιστεί οικειοθελώς στο ΑΤ Λευκού Πύργου το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον άνδρα που απεικονίζεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στα social media μαζί με το όνομά του, ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα που καταδικάστηκε για την υπόθεση revenge porn. Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας αφέθηκε ελεύθερη.

