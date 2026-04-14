Ανάρτηση-κόλαφος από την Ελεονώρα Μελέτη: Δεν είμαστε χειρότερες μητέρες όσες κάναμε καισαρική - iefimerida.gr

Το ξέσπασμα της Ελεονώρας Μελέτη στο Instagram προκάλεσε ένα άρθρο που αναφέρεται στο υψηλότερο ποσοστό καισαρικών στην ΕΕ που καταγράφει η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο, η χώρα μας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καισαρικών τομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κι αυτό προκάλεσε την έντονη αντίθεση της Ελεονώρας Μελέτη, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ζήτημα.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν είναι όλα τα θέματα μόνο ένα ποσοστό και ότι υπάρχουν γυναίκες που όσο κι αν ονειρεύονταν ένα φυσιολογικό τοκετό, δεν τα κατάφεραν για λόγους υγείας.

Ελεονώρα Μελέτη: Δεν είναι η «εύκολη» λύση

Συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της: «Πόσο με θυμώνει η συνεχής τάση “δαιμονοποίησης” των καισαρικών τομών. Η καισαρική τομή δεν είναι η “εύκολη” λύση».

Για να συνεχίσει: «Συχνά είναι η μόνη λύση. Πρόκειται για ένα σοβαρό χειρουργείο, με απίστευτους πόνους τα πρώτα 24ωρα και σημαντικό περιορισμό σε βασικές λειτουργίες, για πολλούς μήνες μετά. Την ίδια στιγμή που είσαι ασθενής, πρέπει να φροντίζεις κι ένα βρέφος. Το σώμα δεν επιστρέφει ποτέ στο πώς ήταν πριν. Δεν είμαστε δειλές, ούτε χειρότερες μητέρες όσες γέννησαν με καισαρική. Η “ηρωποίηση” όσων τα κατάφεραν με φυσικό τοκετό και η ταυτόχρονη υποτίμηση όσων πήγαν χειρουργείο, ειδικά όταν γίνεται από γυναίκα σε γυναίκα, κρύβει μέσα της χυδαίο μισογυνισμό».

«Είστε απλά πολύ τυχερές»

Καταλήγοντας έστειλε κι ένα μήνυμα: «Και τώρα όσες έχουμε κάνει καισαρική, ας στείλουμε μεταξύ μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εμείς ξέρουμε πώς είναι να μην σε ταΐζουν αν δεν πας τουαλέτα γιατί όλοι περιμένουν τα εντόσθια να πάρουν τη σωστή τους θέση. Ξέρουμε τους πόνους χωρίς παυσίπονο για να μην περάσει το φάρμακο στο γάλα. Ξέρουμε το άγχος του να σηκωθείς όταν ακούς το μωρό να κλαίει και να θες βοήθεια. Για τις υπόλοιπες γυναίκες, είστε απλά πολύ τυχερές που ζήσατε μια μαγική εμπειρία. Σας θαυμάζουμε και σας ζηλεύουμε! (καλοπροαίρετα)».