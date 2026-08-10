Το συγκινητικό «αντίο» της Ελένης Ράντου στον Νίκο Καλογερόπουλο: «Ευγνώμων που σε γνώρισα» - iefimerida.gr

Το δικό της «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο θέλησε να πει η Ελένη Ράντου.



Η είδηση του θανάτου του Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών, έχει σκορπίσει θλίψη στον κόσμο της υποκριτικής. Η Ελένη Ράντου είναι μία από τις ηθοποιούς που θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από τα social media, εκφράζοντας μάλιστα, την ευγνωμοσύνη της που τον γνώρισε.



Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου για τον Νίκο Καλογερόπουλο

«Καλό ταξίδι Νικόλα!

Ξεκληρίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπων που είχαν τόση ανιδιοτέλεια στους αγώνες τους, τόσο ταλέντο, τόση ψυχή, τόση ετοιμότητα να καούν από τις αγάπες τους. Σ’ αυτούς τους μίζερους, σωστά υπολογισμένους καιρούς μας, δεν χώραγες.

Ευγνώμων που σε γνώρισα».