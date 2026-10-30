 Οργισμένη αντίδραση της Ελένης Ράντου για AI εικόνα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου από το νοσοκομείο -«Κερδίσατε ένα κλικ στη χυδαιότητα» - iefimerida.gr
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Οργισμένη αντίδραση της Ελένης Ράντου για AI εικόνα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου από το νοσοκομείο -«Κερδίσατε ένα κλικ στη χυδαιότητα»

Ελένη Ράντου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Ελένη Ράντου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου / Φωτογραφία: Ndpphoto
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναρρώνει στο σπίτι του, έπειτα από τη νοσηλεία του λόγω προβλήματος υγείας, με την Ελένη Ράντου να αντιδρά έντονα για διάφορες αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Η ηθοποιός έγινε έξαλλη με μία φωτογραφία που παρουσιάζει τον σύζυγό της να κάνει το σήμα της νίκης στο κρεβάτι του νοσοκομείου, καθώς πρόκειται για προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης.

«Και με όλα αυτά διδάσκομαι ακόμα για την ανθρώπινη και όχι μόνο φύση. Η ευγένεια και η καλογουστιά σε σχέση με τη χυδαιότητα και την κακογουστιά, εκτός από την προφανή διαφορά, έχουν και μία ακόμα. Η ευγένεια και το καλό γούστο έχουν ταβάνι. Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο. Ζητώ και στο AI που δίνει βήμα και εικόνα στις πιο διεστραμμένες φαντασιώσεις. Μπράβο. Κερδίσατε ένα κλικ! Στη χυδαιότητα!», έγραψε η Ελένη Ράντου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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