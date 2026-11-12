Ελένη Ψυχούλη: «Τα είχα φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε -Είχαμε βγει τρεις φορές, είχα ξεχάσει να τον ρωτήσω»

Στις τρελές εποχές του παρελθόντος ανέτρεξε η Ελένη Ψυχούλη, τότε που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβαιναν περίεργα πράγματα και παρορμητικές καταστάσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελένη Ψυχούλη δηλώνει πλήρης στην παρούσα φάση της ζωής της, δίνοντας προτεραιότητα στους φίλους και τα επαγγελματικά της ξεκινήματα. Τονίζει ότι έχει ζήσει τον έρωτα και πλέον δεν έχει ούτε χρόνο ούτε χώρο για νέες σχέσεις.

Αναπολώντας το παρελθόν, αποκαλύπτει ότι ξεκίνησε μια επταετή σχέση στο Παρίσι χωρίς να γνωρίζει το όνομα του συντρόφου της. Συνειδητοποίησαν την παράλειψη μετά από τρία ραντεβού, χαρακτηρίζοντας την εποχή εκείνη «τρελή» και παρορμητική.

Θυμάται το πιο επικίνδυνο ταξίδι της, στην Υεμένη, το οποίο αποφάσισε παρορμητικά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της. Εμπνεύστηκε από ένα βιντεοκλίπ της Όφρα Χάζα και οργάνωσε το ταξίδι, παρά την άγνοια των τουριστικών πρακτορείων.

Ταξίδεψε στην Υεμένη χωρίς να γνωρίζει ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν δρούσε στην περιοχή και οι τουρίστες κινδύνευαν με απαγωγή. Μάλιστα, σε μια πόλη δέχθηκε λιθοβολισμό επειδή δεν ήταν καλυμμένη σύμφωνα με τους τοπικούς θρησκευτικούς κανόνες.

Περιγράφοντας μια ιστορία από την προσωπική της ζωή, η δημοσιογράφος γαστρονομίας αποκάλυψε ότι στο παρελθόν ξεκίνησε μια σχέση χωρίς καν να γνωρίζει το όνομα του συντρόφου της, με τον οποίο τελικά έμεινε μαζί για επτά χρόνια.

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Όπως ομολόγησε, οι δυο τους γνωρίστηκαν ένα βράδυ στο Παρίσι και είχαν βγει τρεις φορές, πριν συνειδητοποιήσουν ότι δεν είχαν ρωτήσει ο ένας το όνομα του άλλου.

Ελένη Ψυχούλη: «Έχω καταλάβει ότι οι φίλοι είναι η μεγαλύτερη οικογένεια»

Η Ελένη Ψυχούλη έδωσε συνέντευξη στο vidcast PEOPLE και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι στην παρούσα φάση αισθάνεται πλήρης, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά της.

Όπως εξήγησε, έχει ζήσει τον έρωτα και πλέον δίνει προτεραιότητα στους φίλους της, τους οποίους θεωρεί οικογένεια: «Τον έζησα τον έρωτα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα. Τώρα έχω πολύ ωραία πλάνα ζωής. Επίσης, έχω καταλάβει ότι οι φίλοι είναι η μεγαλύτερη οικογένεια. Περνώ πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν θέλω κανείς να μου το διαταράξει. Επίσης, κάνω νέα ξεκινήματα τώρα, επαγγελματικά, πάντα είμαι σε κάτι νέο. Και επειδή βέβαια είμαι 63, οπότε ξέρεις οι αντοχές είναι λίγο μικρότερες, δεν έχω χρόνο. Έχω τα εστιατόριά μου, που βγαίνω καθημερινά. Τι να τον κάνω τον άλλον; Πού θα τον βάλω; Δεν έχω ούτε χώρο ούτε χρόνο να τον χώσω κι αυτόν… Τώρα, βέβαια, άμα σου έρθει στο κατακούτελο, εκεί θα πεις και ''ευχαριστώ''».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε: «Ας πούμε τα έχω φτιάξει με κάποιον που δεν ήξερα πώς τον λένε. Μετά τον ρώτησα. Ήμασταν μαζί… Μείναμε μαζί επτά χρόνια. Ήταν τρελές εποχές, ρε παιδί μου. Τον γνώρισα ένα βράδυ στο Παρίσι. Είχαμε βγει τρεις φορές, αλλά είχα ξεχάσει να τον ρωτήσω. Νομίζω και αυτός εμένα. Ήμασταν... κάπως τότε και κάναμε περίεργα πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε… Δεν ξέρω και πολλούς ερωτευμένους γύρω γύρω».

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Το επικίνδυνο ταξίδι στην Υεμένη

Σε άλλο σημείο, ανακάλεσε από τη μνήμη της ένα επικίνδυνο ταξίδι που έκανε κάποτε στην Υεμένη, εντελώς τυχαία και ενώ μόλις είχε γεννήσει: «Το πιο τρελό ταξίδι το έχω κάνει στην Υεμένη. Μόλις είχα γεννήσει και ήθελα να πάω, να ξεσκάσω, γιατί είχα κουραστεί με τη γέννα. Είμαι με το μωρό αγκαλιά και βλέπω στην τηλεόραση ότι ανοίγουν τα σύνορα, γιατί μέχρι τότε είχε εμφύλιο και ήταν κλειστή. Λέω ''Θα πάω στην Υεμένη''. Θα μου πεις πού την ήξερα την Υεμένη; Η Όφρα Χάζα, μια τραγουδίστρια των 80s, είχε γυρίσει ένα φοβερό βιντεοκλίπ στη χώρα. Πάω λοιπόν σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά ούτε που ήξεραν πού πέφτει, ποια είναι η πρωτεύουσά της».

«Τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε»

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τότε επέμεινε να ταξιδέψει στη χώρα της Μέσης Ανατολής: «Αναζητώντας το πώς θα το πραγματοποιήσω, βρήκα κάτι ταξίδια που ήταν για περιπετειώδεις τύπους και μου έκλεισαν. Δεν ήξερα φυσικά τότε ότι ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν εκεί και σκότωναν τουρίστες. Τότε, μη φανταστείς, τουρίστες εμένα και άλλους τρεις είχε, αλλά έπαιρναν ομήρους, όταν έβρισκαν ξένους, και τους σκότωναν. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος. Δεν το ήξερα και πήγα. Πήγαμε με τον πρώην σύζυγό μου. Ήταν πραγματικά περιπέτεια, γράφω βιβλίο γι' αυτό το ταξίδι».

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Μάλιστα, όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δέχτηκε επίθεση με πέτρες σε μια πόλη, επειδή δεν ήταν επαρκώς καλυμμένη, σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες: «Κινδύνευσα, αλλά τότε δεν κατάλαβα. Με λιθοβόλησαν κιόλας, γιατί δεν ήμουν καλυμμένη, σε μια πόλη που ήταν λίγο πιο θρησκευτική. Με πήραν με τις πέτρες που λέμε. Είναι φρικτό. Πονάει πάρα πολύ».

