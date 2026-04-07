H Ελένη Πετρουλάκη έδωσε τη συνταγή για το πιο θρεπτικό νηστίσιμο πιάτο - iefimerida.gr

Η Ελένη Πετρουλάκη μοιράζεται συχνά στα social media προτάσεις που είναι υγιεινές, θρεπτικές αλλά και εύκολες, όπως και συμβουλές για τη σωστή διατροφή.

Στα 53 της, η Ελένη Πετρουλάκη όχι μόνο δεν κρύβει την ηλικία της, αλλά αποδεικνύει καθημερινά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Άλλωστε, η γνωστή γυμνάστρια δείχνει πιο καλά από ποτέ και δίνει καθημερινά στις followers της κίνητρο και έμπνευση για να γυμναστούν και να φροντίσουν τον εαυτό τους.

Ιδανική συνταγή για όσους νηστεύουν

Αυτή τη φορά με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα, είτε για όσους νηστεύουν είτε για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και κάνουν πιο ελαφριές επιλογές, η Ελένη Πετρουλάκη επέλεξε να μοιραστεί μια συνταγή που είναι τόσο θρεπτική όσο και ιδανική για αυτούς που νηστεύουν.

Πρόκειται για μια δροσερή και χορταστική σαλάτα με γαρίδες, κινόα, αβοκάντο, πιπεριές και μάνγκο. Όπως επισήμανε η Ελένη Πετρουλάκη στην ανάρτησή της, η συγκεκριμένη σαλάτα είναι ιδιαίτερα θρεπτική καθώς: Η κινόα και οι γαρίδες προσφέρουν πρωτεΐνη, ενώ το αβοκάντο δίνει καλές λιπαρές ουσίες που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς. Παράλληλα, η κινόα μαζί με τα λαχανικά ενισχύουν την πρόσληψη φυτικών ινών και βοηθούν στην πέψη. Ακόμα, οι πιπεριές και το μάνγκο είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, το αβοκάντο μας δίνει βιταμίνες E και K, ενώ συνολικά η συγκεκριμένη σαλάτα προσφέρει πολύτιμα μέταλλα, όπως μαγνήσιο, σίδηρο και κάλιο.

Ελένη Πετρουλάκη: Οι συμβουλές της για ισορροπημένη διατροφή

Όπως επανειλημμένα συμβουλεύει η Ελένη Πετρουλάκη, ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις το σωματότυπό σου και οποιαδήποτε προδιάθεση για ασθένεια, είναι η σωστή διατροφή και η άσκηση. Ακόμα επισημαίνει ότι τα πολλά φρούτα την ημέρα δεν συνιστούν υγιεινή διατροφή. Ίσα ίσα που έχουν πολλή ζάχαρη, γι’ αυτό δύο την ημέρα είναι αρκετά.

Επίσης, η γνωστή γυμνάστρια συστήνει να μην ακολουθούμε πρωτεϊνικές και κετογονικές δίαιτες, γιατί μπορεί να χάνουμε πιο εύκολα κιλά, αλλά πρόκειται για μυϊκό ιστό, λίπος και κιλά και όχι καθαρό λίπος. Για αύξηση μυϊκού ιστού η διατροφή μας πρέπει να περιλαμβάνει σε ίση ποσότητα πρωτεΐνη –συγκεκριμένα γραμμάρια πρωτεΐνης ανάλογα με το βάρος μας–, υδατάνθρακες και αμινοξέα.