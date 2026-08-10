Διακοπές στο χωριό της κάνει η Ελένη Πετρουλάκη: «Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει» - iefimerida.gr

Σε μια ανάρτηση με έντονα συναισθήματα προχώρησε η Ελένη Πετρουλάκη καθώς βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη, που είναι και ο τόπος καταγωγής της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελένη Πετρουλάκη, στη λεζάντα της ανάρτησής της από την Κρήτη, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που συνδέονται με τον τόπο καταγωγής της και στα έντονα συναισθήματα που της προκαλεί η επιστροφή στις ρίζες της.

Στην ανάρτησή της τόνισε πως στα σοκάκια του χωριού της ο χρόνος σταματά και η ψυχή θυμάται πού ανήκει, αναφερόμενη στις παλιές πόρτες που κουβαλούν τις δικές τους, μοναδικές ιστορίες.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αποκαλύψει πως ο συνδυασμός οικογενειακών υποχρεώσεων είχε επιπτώσεις στην υγεία της, τονίζοντας πως η προσπάθεια για ισορροπία απαιτεί γερό νευρικό σύστημα και δεν είναι καθόλου εύκολη.

Η γυμνάστρια δεν δίστασε να αναφερθεί και στην εμμηνόπαυση, την οποία παρομοίασε με την περίοδο της εγκυμοσύνης, λόγω των ορμονικών αλλαγών που προκαλούν ψυχολογικές μεταπτώσεις και αύξηση της όρεξης.

Η γυμνάστρια έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με ένα μπλε μακρύ φόρεμα στις Λίθινες Λασιθίου.

Δείχνοντας στους ακολούθους της φωτογραφίες από τα σοκάκια του χωριού της, η Ελένη Πετρουλάκη θέλησε να μοιραστεί μνήμες και εικόνες από τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

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Ελένη Πετρουλάκη: «Στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες»

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τόπο, αλλά και για τα συναισθήματα που συνοδεύουν την επιστροφή της στις ρίζες της.

Δείτε την ανάρτησή της

«Επιστροφή στις ρίζες μου. Στα σοκάκια που κουβαλούν αναμνήσεις, στις παλιές πόρτες που έχουν τις δικές τους ιστορίες. Εδώ ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Και η ψυχή θυμάται πού ανήκει», έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη δημοσίευση που έκανε.

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«Είχε επιπτώσεις στο δικό μου νευρικό σύστημα»

Σε συνέντευξή της, η Ελένη Πετρουλάκη είχε μιλήσει για την προσπάθεια που απαιτείται για να ισορροπήσουν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι το τίμημα για την ίδια ήταν ενίοτε βαρύ:

«Μεγάλα τα κορίτσια και μεγάλος αγώνας. Με μια καλή οργάνωση, οι γυναίκες μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Θέλει γερό νευρικό σύστημα. Αρκετές φορές είχε επιπτώσεις στο δικό μου νευρικό σύστημα και στην υγεία μου, γιατί όλο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση τα έχει όλα λυμένα. Δεν είναι έτσι».

Παράλληλα, η γυμνάστρια και επιχειρηματίας δεν δίστασε να αναφερθεί σε ένα θέμα που απασχολεί πολλές γυναίκες, την εμμηνόπαυση: «Την εμμηνόπαυση θα τη συγκρίνω με την περίοδο της εγκυμοσύνης που σου ανοίγει την όρεξη και έχεις ψυχολογικές μεταπτώσεις. Είναι η αλλαγή των ορμονών».

