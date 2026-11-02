Ελένη Πέτα: «Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε wine bar φίλων μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για την απόφασή της να εργαστεί και εκτός μουσικής μίλησε η Ελένη Πέτα, αποκαλύπτοντας ότι τα πρωινά απασχολείται ως υπεύθυνη σε wine bar στο Περιστέρι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελένη Πέτα αποκαλύπτει ότι εργάζεται ως υπεύθυνη τα πρωινά σε wine bar στο Περιστέρι. Το κατάστημα ανήκει σε δύο στενούς της φίλους, οι οποίοι τη στηρίζουν σταθερά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Διευκρινίζει ότι η απόφαση αυτή ήταν αναγκαία για την επιβίωσή της, καθώς της επιτρέπει να κάνει τις καλλιτεχνικές επιλογές που επιθυμεί στο τραγούδι χωρίς να αντιμετωπίζει οικονομική πίεση και αδιέξοδα.

Η συγκεκριμένη εργασία συνδέεται με το κρασί, έναν τομέα που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μέσα από αυτή την απασχόληση, της δίνεται η ευκαιρία να αποκτά διαρκώς καινούργιες γνώσεις και να εξελίσσεται.

Αυτή η μόνιμη επαγγελματική βάση, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, της προσφέρει την ασφάλεια να ασχολείται με τα καλλιτεχνικά της εγχειρήματα χωρίς να νιώθει εγκλωβισμένη ή να δυσανασχετεί με τις επιλογές της.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εργασία τής εξασφαλίζει μια σταθερή επαγγελματική βάση, επιτρέποντάς της παράλληλα να κάνει τις καλλιτεχνικές επιλογές που επιθυμεί.

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Ελένη Πέτα: «Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω μόνο με το τραγούδι;»

Όπως αποκάλυψε, εργάζεται τα πρωινά ως υπεύθυνη σε ένα wine bar στο Περιστέρι, το οποίο ανήκει σε δύο στενούς της φίλους, που τη στηρίζουν ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια.

«Δεν ασχολούμαι μόνο με το τραγουδιστικό, πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω, όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δεν γίνεται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η εργασία της σχετίζεται με το κρασί, έναν τομέα που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα και της δίνει την ευκαιρία να αποκτά νέες γνώσεις.

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«Έχω δύο εξαιρετικούς φίλους, που μου έχουν σταθεί σε όλη μου τη ζωή, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πάρα πολύ. Έχουν ένα καταπληκτικό wine bar στην περιοχή όπου μένω και είμαι εκεί υπεύθυνη, τα πρωινά. Έχει να κάνει με το κρασί, που μου αρέσει πάρα πολύ, μαθαίνω πράγματα. Είμαι μόνη μου, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Το μαγαζί είναι υπέροχο. Είναι η μόνιμη βάση και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν χωρίς να νιώθω ότι εγκλωβίζομαι και δυσανασχετώ», πρόσθεσε.

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