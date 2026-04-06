Η Ελένη Μενεγάκη φτιάχνει κουλούρια με γεύση τσουρέκι-Η εύκολη συνταγή της - iefimerida.gr

Στην κουζίνα της μπήκε για ακόμα μια φορά η Ελένη Μενεγάκη και έφτιαξε κουλουράκια με γεύση τσουρέκι, μια ιδιαίτερη μαμαδίστικη συνταγή.

Μπορεί να μην τη βλέπουμε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά η Ελένη Μενεγάκη διατηρεί την επαφή της με το κοινό και τους θαυμαστές της, αφού σχεδόν καθημερινά δημοσιεύει στα social media στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Στην κουζίνα με τη μικρή Μαρίνα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μπαίνει στην κουζίνα της και μοιράζεται συνταγές της με τους followers της. Μέρες που είναι η Ελένη Μενεγάκη δεν θα μπορούσε να μην ετοιμάσει τα παραδοσιακά κουλουράκια για το Πάσχα, αφού όπως έχει πει δημόσια της αρέσει να φροντίζει τους αγαπημένους της και να μαγειρεύει η ίδια λιχουδιές για την οικογένειά της. Μάλιστα, την έχουμε δει στην κουζίνα της παρέα και με τη μικρή κόρη της, Μαρίνα, να κάνουν τη μαγειρική παιχνίδι και να περνούν οι δυο τους ξεχωριστές στιγμές μαζί.

Η Ελένη Μενεγάκη με την κόρη της Μαρίνα. Φωτογραφία: Instagram

Όσο για τα κουλουράκια με γεύση τσουρέκι που έφτιαξε, όπως η ίδια είπε στο βίντεο που δημοσίευσε, η συνταγή είναι για όλους εκείνους που θέλουν τη γεύση τσουρέκι, αλλά επειδή τα τσουρέκια έχουν πολλή δουλειά, έδωσε τη γεύση του τσουρεκιού στα κουλουράκια της. Δείτε τη συνταγή όπως την έδωσε η Ελένη Μενεγάκη.

Κουλούρια με γεύση τσουρέκι

Υλικά:

- 180 γρ. βιτάμ κλασικό

- 2 γρ. μαστίχα σκόνη

- 200 γρ. ζάχαρη

- 4 γρ. μαχλέπι σκόνη

- 1 κουτ. σ. μέλι

- Ξύσμα από ένα πορτοκάλι

- 1 αβγό

- 80 ml γάλα

- 550 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

- 1/2 κουτ. γλ. baking powder

Εκτέλεση:

Βάζουμε στο μίξερ βιτάμ κλασικό, μαστίχα με ζάχαρη, μαχλέπι, ξύσμα πορτοκαλιού και μέλι και χτυπάμε με το φτερό μέχρι το μίγμα μας να ασπρίσει και να αφρατέψει. Έπειτα χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέτουμε το αβγό. Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα μας προσθέτουμε και το γάλα. Τέλος προσθέτουμε το αλεύρι με το baking powder, αφού πρώτα το έχουμε κοσκινίσει, και ανακατεύουμε αργά. Στη συνέχεια δίνουμε σχήμα στα κουλουράκια μας και αλείφουμε με κρόκο. Ψήνουμε στους 175-180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά.

Extra tip: Στον κρόκο μπορούμε να προσθέσουμε λίγη άχνη ζάχαρη, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού και λίγο γάλα.