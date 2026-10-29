 Η Ελένη Μενεγάκη έχει γενέθλια και πόσταρε άγνωστες φωτό με τις κόρες της, τον γιο της και τον Μάκη Παντζόπουλο [εικόνες] - iefimerida.gr
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Η Ελένη Μενεγάκη έχει γενέθλια και πόσταρε άγνωστες φωτό με τις κόρες της, τον γιο της και τον Μάκη Παντζόπουλο [εικόνες]

Η Ελένη Μενεγάκη έχει γενέθλια
Η Ελένη Μενεγάκη έχει γενέθλια / Φωτογραφία: Instagram / elenimenegaki
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα 57α γενέθλιά της έχει σήμερα η Ελένη Μενεγάκη και μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες που αποτυπώνουν το πόσο ευτυχισμένη είναι.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από ξεχωριστές στιγμές της ζωής της μαζί με τα παιδιά και τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

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Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη με αφορμή τα γενέθλιά της

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της και της προσφέρουν αγάπη και χαρά.

Σε μία από τις φωτογραφίες εικονίζεται μπροστά σε ένα αναμμένο τζάκι, σε μια άλλη ο σύζυγός της με τη μικρή τους κόρη απολαμβάνουν μια βόλτα με ποδήλατο, ενώ σε μία ακόμη, ασπρόμαυρη, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει με την οικογένειά της σε ένα ασανσέρ.

«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι! Η οικογένειά μου. Χρόνια μου πολλά» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η παρουσιάστρια, με τους θαυμαστές της να σπεύδουν να της ευχηθούν.

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