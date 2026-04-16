Ελένη Μενεγάκη: Ετοιμάζεται το εστιατόριο του γιου της Άγγελου Λάτσιου στα Άχλα -Τρέχουν να προλάβουν το καλοκαίρι - iefimerida.gr

Τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό υπηρετεί από τον Νοέμβριο του 2025 ο γιος της Ελένης Μενεγάκη, ο Άγγελος Λάτσιος, αλλά τα σχέδιά του τρέχουν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στην ορκωμοσία του μονάκριβου γιου της, Άγγελου Λάτσιου, στον Πόρο, η Ελένη Μενεγάκη δήλωνε περήφανη και συγκινημένη στις αναρτήσεις που έκανε με τις φωτογραφίες της αγκαλιά με το ναυτάκι Άγγελο. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της και στη λεζάντα της φωτογραφίας τους είχε γράψει: «Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο Ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη. Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί. Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη. Μονάκριβέ μου σ' αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου. Όλοι σ’ αγαπάμε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύσσωμη η οικογένεια στο πλευρό του Άγγελου

Τότε, στον Πόρο είχε βρεθεί σύσσωμη η οικογένεια, ο πατέρας του Γιάννης Λάτσιος, η μητέρα και ο πατριός της Ελένης, ο σύζυγός της Μάκης Παντζόπουλος, αλλά και ο θείος του Άγγελου, ο Θοδωρής Μισόκαλος. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και σε λίγους μήνες ο Άγγελος Λάτσιος θα είναι και πάλι πολίτης. Φυσικά, όπως είχε γίνει γνωστό πριν μπει στο Ναυτικό, ήδη έχει έτοιμα τα σχέδιά του για τη ζωή του στη συνέχεια. Και θα έχει και σε αυτή την περίπτωση δίπλα του όλη την οικογένειά του, η οποία ήδη προετοιμάζει το έδαφος για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο του Άγγελου: να ανοίξει εστιατόριο στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρεί στην παραλία Άχλα της Άνδρου ο Μάκης Παντζόπουλος με την Ελένη Μενεγάκη.

Άγγελος Λάτσιος: Το μεγάλο εγχείρημα στα Άχλα

Ο Μάκης Παντζόπουλος προετοιμάζεται για τη θερινή περίοδο, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα ώστε το «Όναρ» να υποδεχτεί τους πελάτες του. Φυσικά, στο συγκρότημα λειτουργεί ήδη εστιατόριο, ωστόσο το project που έχει στα σκαριά ο Άγγελος Λάτσιος αφορά κάτι πιο μεγάλο.

Ο 22χρονος μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο σχεδίαζε να σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως οι συνθήκες της πανδημίας τον κράτησαν στην Ελλάδα, όπου αποφάσισε να χαράξει τη δική του πορεία. Μάλιστα, ήταν η περίοδος που και η μητέρα του είχε μείνει εκτός τηλεόρασης, προκειμένου να είναι κοντά στον γιο της, που θα ξεκινούσε τις σπουδές του στην Αμερική. Η πανδημία όμως του κορονοϊού ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Η εναλλακτική του ήταν να ασχοληθεί μετά τουριστικά, προκειμένου να αναλάβει την επιχείρηση στα Άχλα, μιας και η Ελένη Μενεγάκη είχε σχέδιο να επεκτείνει το «Όναρ». Ο Άγγελος αρχικά αρνήθηκε, αλλά στην πορεία άλλαξε γνώμη, καθώς είδε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο τον εξιτάρει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη από το περασμένο καλοκαίρι βρισκόταν σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το εστιατόριό του. Σε φωτογραφία που είχε δημοσιευτεί τον Ιούνιο, ο Άγγελος Λάτσιος φαινόταν να μιλάει στο τηλέφωνο από το χώρο του ξενοδοχείου και συγκεκριμένα της πισίνας.

Ο Άγγελος Λάτσιος στο «Όναρ» τον Ιούνιο 2025 / Φωτογραφία: Instagram

Σύμφωνα τότε με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Άγγελος Λάτσιος σχεδίαζε να ανοίξει στο χώρο του «Όναρ» το δικό του εστιατόριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω πληροφορίες ότι ο Άγγελος θα ασχοληθεί με τον χώρο της εστίασης και ανοίγει ένα εστιατόριο στην Άνδρο. Έχει προσεγγίσει έναν γνωστό και σπουδαίο σεφ να αναλάβει το μενού. Είναι πολύ στοχοπροσηλωμένος και εργατικός. Νομίζω θα είναι μέσα στο ξενοδοχείο του Μάκη Παντζόπουλου», είχε αποκαλύψει τότε η Κατερίνα Καινούργιου.