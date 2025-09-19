Ελένη Μενεγάκη: Έκανε δωρεά 61 βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε μια όμορφη κίνηση, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας, προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής της πόλης στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η γνωστή παρουσιάστρια προχώρησε σε δωρεά 61 βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, «δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου».

Στη σχετική ανάρτηση παρουσιάζονται και εικόνες από τα βιβλία που δώρισε η Ελένη Μενεγάκη, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι την παρουσιάστρια ευχαρίστησε με επιστολή της η αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη.

«Η γνωστή παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου.

»Με αφορμή τη δωρεά, η αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη, απέστειλε θερμή ευχαριστήρια επιστολή προς την κ. Μενεγάκη για την πολύτιμη προσφορά της. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους», αναφέρεται στην ανάρτηση-ανακοίνωση του Δήμου Ελασσόνας.

Η εν λόγω είδηση ενθουσίασε τους δημότες και λοιπούς ακόλουθους του λογαριασμού του Δήμου Ελασσόνας στο Facebook, που έσπευσαν να επαινέσουν την Ελένη Μενεγάκη για την κίνησή της στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης.