Ελένη Κούρκουλα: «Δεν έκανα παιδιά γιατί με έπνιγε το αίσθημα της ευθύνης» -Τι αποκάλυψε για τον καρκίνο του μαστού - iefimerida.gr

Τους λόγους που δεν απέκτησε δικά της παιδιά, τη δύσκολη εμπειρία της με τον καρκίνο, αλλά και τη στάση που επέλεξε να κρατήσει απέναντι στον Δημήτρη Λιγνάδη, περιέγραψε η Ελένη Κούρκουλα.

﻿Σε συνέντευξή της στον Άρη Καβατζίκη και την εκπομπή «For you», η ηθοποιός και πολιτικός αποκάλυψε ότι επέστρεψε στο θέατρο ύστερα από 26 χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στην παράσταση «Ακριβοί μας γονείς».

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Η τελευταία θεατρική της εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί τη σεζόν 1998-1999, στην «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, στο Θέατρο Βεάκη.

Η επιλογή να μην γίνει μητέρα

Η Ελένη Κούρκουλα αναφέρθηκε στην απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά, εξηγώντας πως δεν ήταν η αδυναμία να γίνει μητέρα εκείνη που καθόρισε την πορεία της, αλλά το άγχος που της προκαλούσε η ευθύνη της ανατροφής ενός παιδιού.

«Εγώ δεν έκανα παιδιά και θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχω οικογένεια, αλλά είμαι έξτρα γιαγιά για 10 εγγόνια. Δεν είμαι από τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, αλλά με έπνιγε το αίσθημα της ευθύνης, μου δημιουργούσε άγχος», εξομολογήθηκε η Ελένη Κούρκουλα.

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Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης απευθύνθηκε σε ψυχίατρο, αναζητώντας βοήθεια για όσα αισθανόταν εκείνη την περίοδο.

«Σε μια εγκυμοσύνη, που ευτυχώς τελείωσε, πήγα σε ψυχίατρο για να βοηθηθώ. Είπα ότι δεν μπορώ να είμαι μάνα, μπορώ να είμαι πατέρας ενός παιδιού. Ο πατέρας δεν έχει το παιδί πάνω του. Νόμιζα ότι δεν θα είμαι καλή μαμά ή θα έβαζα πρώτα τον εαυτό μου, μπορεί να είναι εγωιστικό», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η μάχη με τον καρκίνο

Η ηθοποιός μίλησε και για την περιπέτεια της υγείας της, την οποία αντιμετώπισε πριν από χρόνια, τονίζοντας πως από την αρχή πίστευε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τη νόσο. Στην οικογένειά της υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά καρκίνου του μαστού, καθώς τόσο η γιαγιά όσο και η μητέρα της είχαν νοσήσει.

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«Ήξερα ότι θα βγω νικήτρια. Είχα την μάνα μου και τη γιαγιά μου με καρκίνο στο στήθος. Η γιαγιά μου πέθανε νέα γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, η μητέρα μου όμως έπαθε καρκίνο του μαστού δύο φορές και πέθανε 97 χρονών από βαθιά γεράματα.

Είχε αρχίσει να τα χάνει και φώναξα εγώ μπροστά της έναν κομμωτή για να μου ξυρίσει τα μαλλιά, για να μην πάθει σοκ. Αυτό το κεφάλι το ξυρισμένο για όλους τους ανθρώπους γύρω μου ήταν ταμπού. Μόνο η μάνα μου με χάιδευε στο κεφάλι που είχε και άνοια», είπε η Ελένη Κούρκουλα.

Τι είπε για τον Δημήτρη Λιγνάδη

Στη συνέντευξή της, η Ελένη Κούρκουλα τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, στενού φίλου της, η οποία έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, η στάση της απέναντί του συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη φιλία, χωρίς να θέλει να επεκταθεί περαιτέρω στο ζήτημα.

«Δεν έχω να πω τίποτα. Έκανα αυτό που νιώθω να κάνω και αυτό που ξέρω να κάνω στη ζωή μου. Λέει κάτι για εμένα αυτονόητο, που θα έκανε ο καθένας. Εγώ έτσι βλέπω τη φιλία. Η ουσία της υπόθεσης κρίνεται στα δικαστήρια. Εγώ κάνω κατά τη γνώμη μου το χρέος μου απέναντι στους ανθρώπους».