Η Ελένη Καστάνη για τη μητρότητα: «Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί» - iefimerida.gr

Στο θέμα της μητρότητας αναφέρθηκε η Ελένη Καστάνη και στο γεγονός ότι δεν έκανε δεύτερο παιδί, καθώς οι τότε συνθήκες δεν ευνοούσαν μια τέτοια πιθανότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελένη Καστάνη εξομολογήθηκε πως μετάνιωσε που δεν έκανε δεύτερο παιδί. Αν και ο γιος της ζητούσε αδελφάκι, η σχέση με τον τότε σύζυγό της δεν ήταν καλή, γεγονός που την απέτρεψε από το να μεγαλώσει την οικογένειά της.

Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησε εξαιρετικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της, φροντίζοντάς τον μέχρι το τέλος της ζωής του. Απέδωσε τα προβλήματα στη διαφορά ηλικίας και στην απώλεια του πρώτου τους παιδιού, που απομάκρυνε τον αρχικό ενθουσιασμό.

Μετά τον χωρισμό, η ηθοποιός δεν ερωτεύτηκε ξανά, επιλέγοντας συνειδητά τη μοναξιά, την οποία θεωρεί ελευθερία. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτή στην ιδέα της συντροφικότητας στο μέλλον, κάτι που πλέον αποδέχεται και ο γιος της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια 30 κιλών, την οποία πέτυχε με τη βοήθεια ειδικού και ενέσεων, τονίζοντας πως ήταν κυρίως θέμα υγείας. Εξήγησε πως πλέον προσέχει τη διατροφή της και προσπαθεί να αθλείται για να διατηρήσει το αποτέλεσμα.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός,﻿ ενώ ο γιος της ζητούσε ένα αδελφάκι, η σχέση με τον σύζυγό της δεν ήταν στο καλύτερο σημείο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε διαζύγιο.

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Παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν ερωτεύθηκε ξανά, και ενώ είναι συμφιλιωμένη με τη μοναξιά, έχει την πεποίθηση πως στο μέλλον θα έχει την ευκαιρία της συντροφικότητας.

Ελένη Καστάνη: «Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί»

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός στον λόγο για τον οποίο δεν μεγάλωσε την οικογένειά της: «Ο γιος μου είναι 27. Τον έκανα στα 39. Μετάνιωσα που δεν έκανα δεύτερο παιδί. Μου ζήταγε το παιδάκι μου αδελφάκι. Τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι' αυτό δεν έκανα άλλο. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα να είμαι μαμά».

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«Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε τις πολύ καλές σχέσεις που διατήρησε με τον πρώην σύζυγό της μέχρι και τη μέρα που εκείνος έφυγε από τη ζωή: «Χωρίσαμε, είχαμε εξαιρετικές σχέσεις πάντα. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, τον φρόντιζα πάντα. Είχαμε 7 χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινα μαμά. Ο άντρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, τα ξενύχτια του κι αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη απ' όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, δούλευα μία δουλειά. Ή θέατρο ή τηλεόραση, δεν έκανα και τα δύο, για να βλέπω το παιδί. Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς... Δεν κατηγορώ τη διαφορά... Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή, έχασα το πρώτο παιδάκι και πέρασαν εφτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε».

«Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία»

Η Ελένη Καστάνη επισήμανε πως δεν κατάφερε να ερωτευτεί ξανά στη ζωή της: «Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου. Δεν ερωτεύτηκα ξανά μετά τον χωρισμό μας. Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα όταν υπάρχει μικρό παιδί. Αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Το πιστεύω ότι η μοναξιά είναι ελευθερία. Και από επιλογή έμεινα μόνη και επειδή φοβόμουν στην αρχή. Θεωρώ ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο θα έχω σύντροφο, δεν το απορρίπτω».

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο γιος της στο παρελθόν δεν ήθελε να φτιάξει ξανά τη ζωή της με άλλον άντρα, ωστόσο πλέον έχει διαφορετική άποψη: «Τώρα πια δεν τον νοιάζει. Όταν ήταν μικρός δεν ήθελε, το καταλάβαινα. Το ένιωθα όταν παιζόταν κάτι ότι αντιδρούσε το παιδί».

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«Προσέχω τη διατροφή μου. Έχω κάνει τις ενέσεις»

Αναφορικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, η Ελένη Καστάνη είπε: «Προσπαθώ να χάσω κι άλλο βάρος. Προσέχω τη διατροφή μου. Έχω κάνει τις ενέσεις. Πάω σε παθολόγο-διατροφλόγο, αυτά δεν τα κάνεις ποτέ μόνος σου. Πρέπει να τρως πολλές πρωτεΐνες γιατί χάνεις μυϊκή μάζα, θέλει να περπατάς, να αθλείσαι. Έκανα και πιλάτες, αλλά σταμάτησα τώρα με την παράσταση. Συνολικά, έχω χάσει 30 κιλά. Θα ήθελα 2-3 ακόμα, τα οποία με δυσκολεύουν ακόμα. Όταν πήγαινα για εξετάσεις αίματος ήταν πολύ χάλια το προφίλ μου. Ήταν θέμα υγείας που έπρεπε να το κάνω αυτό. Ωστόσο, τα κιλά για εμένα ήταν συν και για τους ρόλους, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα μου».

