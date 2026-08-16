 Ελένη Φουρέιρα: Το τρυφερό βίντεο με τον μικρό Ερμή -«Εκεί νιώθω πως είναι το αγαπημένο μου μέρος» - iefimerida.gr
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Ελένη Φουρέιρα: Το τρυφερό βίντεο με τον μικρό Ερμή -«Εκεί νιώθω πως είναι το αγαπημένο μου μέρος»

Η Ελένη Φουρέιρα με λευκό μπικίνι
Ελένη Φουρέιρα / Φωτογραφία: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια τρυφερή καλοκαιρινή στιγμή με τον γιο της, Ερμή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Φουρέιρα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 15/8 βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο καταγράφονται χαλαρές και όμορφες στιγμές με τον μικρό της.

Στα πρώτα πλάνα, η Ελένη Φουρέιρα εμφανίζεται με πολύχρωμο μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι.

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Λίγο αργότερα, στο πλάνο εμφανίζεται ο γιος της, Ερμής, με τη μητέρα του να τον παίρνει στην αγκαλιά της και να τον φιλά.

Η στιγμή αποτυπώνει τη ζεστή σχέση που έχει η τραγουδίστρια με τον γιο της, με το βίντεο να συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

«Δεν έχω αγαπημένο μέρος. Έχω αγαπημένους ανθρώπους. Και όπου βρίσκομαι μαζί τους, εκεί νιώθω πως είναι το αγαπημένο μου μέρος», ακούγεται στο βίντεο.

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