Ελένη Φιλίνη: «Πήρα 100.000 δραχμές, ενώ ο παραγωγός έβγαλε σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια» - iefimerida.gr

Στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, όταν πρωταγωνίστησε σε αρκετές βιντεοταινίες, αναφέρθηκε η Ελένη Φιλίνη σε συνέντευξή της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!», με την ίδια να εξηγεί ότι, αν και οι βιντεοταινίες γνώριζαν μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, οι απολαβές των ηθοποιών δεν ήταν αντίστοιχα ικανοποιητικές.

Ελένη Φιλίνη: Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική

«Τότε υπήρχαν μόνο δύο ελληνικά κανάλια, οι βιντεοταινίες άρεσαν πολύ. Γίνονταν και πολύ αξιόλογες δουλειές. Έχω παίξει με τους καλύτερους συναδέλφους και σκηνοθέτες. Έπειτα ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και τις αντικατέστησε», σημείωσε αρχικά η Ελένη Φιλίνη.

Η Ελένη Φιλίνη στη βιντεοταινία «Η Γυναικάρα με τα Πράσινα», του 1985

«Θυμάμαι για την πρώτη μου βιντεοταινία, τη “Γυναικάρα με τα πράσινα”, πήρα 100.000 δραχμές. Ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια δραχμές. Εκτός από την ενοικίαση, τις πρόβαλαν επίσης και σε περιφερειακά κανάλια, αλλά και στο εξωτερικό. Μου έστελναν χιλιάδες γράμματα από Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική», πρόσθεσε η ίδια, αναφορικά με τις απολαβές των ηθοποιών από τις βιντεοταινίες.