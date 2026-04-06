Η Ελένη Βουλγαράκη για τη ζωή στην Πορτογαλία: «Είχα μια δυσκολία - Το ChatGPT με έχει σώσει» - iefimerida.gr

Την προσπάθειά της να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Πορτογαλίας περιγράφει η Ελένη Βουλγαράκη, ενώ μίλησε για το επόμενο βήμα με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός δεν έκρυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά αναφέρθηκε και στις όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς της: «Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία. Υπάρχει και η Πορτογαλία, υπάρχει και η Ελλάδα, οπότε, ναι. Πάνω-κάτω τα ίδια, διαφορετικές συνθήκες. Καταπιανόμαστε με διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι όλα ωραία και ευχάριστα. Έχω ακόμη… είμαι σε καλό δρόμο. Έχω μια δυσκολία, τουλάχιστον με κάποιες υπηρεσίες που προσπάθησα εγώ να συνεννοηθώ. Αλλά εντάξει, τη βρίσκω την άκρη μου, με το ChatGPT… Το ChatGPT με έχει σώσει» ανέφερε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star».



Ελένη Βουλγαράκη: «Έρχονται, έρχονται πράγματα και κουμπώνουνε»

Σε ότι αφορά την επιστροφή της στην τηλεόραση η ραδιοφωνική παραγωγός έθεσε το περίγραμμα και τις συνθήκες τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει: «Δεν μπορώ να ακολουθήσω σίγουρα ένα καθημερινό πρόγραμμα. Αλλά το Σαββατοκύριακο είναι κάτι που θα μπορούσα… να συζητήσω και να συμφωνήσω υπό συνθήκες. Μαγνητοσκοπημένα, ηχογραφημένα, κατάλαβες; Ψάχνω, ψάχνω τέτοια πράγματα. Έρχονται, έρχονται πράγματα και κουμπώνουνε. Όλα καλά θα πάνε… είμαι αισιόδοξη. Συζητάω κι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Έχω συμφωνήσει και με κάποια, έτσι, ωραία πράγματα. Όχι απαραίτητα τηλεοπτικά, κατάλαβες; Γενικά, κάνω πολύ ωραίες κουβέντες, είμαι πολύ χαρούμενη… και πολύ ευγνώμων!» συμπλήρωσε.

Για το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, απάντησε: «Όποιος έχει μια σοβαρή και καλή σχέση βλέπει μελλοντικά! Τώρα εντάξει… Θα δούμε. Όλα είναι στο πρόγραμμα!».

