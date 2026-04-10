Ελένη Ανουσάκη: Η περιπέτεια υγείας που την έστειλε στο νοσοκομείο-«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» - iefimerida.gr

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της πέρασε το προηγούμενο διάστημα η Ελένη Ανουσάκη, με αποτέλεσμα να μπει στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί.

«Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον», είπε. Όπως αποκάλυψε η ίδια, πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Όμως, την επόμενη εβδομάδα θα μπει ξανά στο νοσοκομείο.

Φυσικά, ανησύχησε πάρα πολύ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια.

Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια. Έζησα ένα δράμα, έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και ηλικία γιατί όπως και να το κάνεις μεγαλώνουμε. Δυο μέρες ήμουν έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω το Ναυτικό Νοσοκομείο και τον γιατρό μου τον εξαιρετικό Σπύρο Παπαϊώαννου που είναι καρδιολόγος. Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου. Μου έσωσαν τη ζωή. Τον καρδιολόγο μου τον βρήκα όταν απευθύνθηκα στον πνευμονολόγο μου τον κ. Τσουκαλά, ο οποίος με παρέπεμψε στον κ. Παπαϊωάννου. Ο κόσμος μου έχει απέραντη αγάπη και συγκινούμουν όσο ήμουν στο νοσοκομείο».

Καταλήγοντας η Ελένη Ανουσάκη περιέγραψε πώς βίωσε όλη αυτή την κατάσταση: «Τα χέρια μου από τα μηχανήματα είχαν γίνει μαύρα. Ευτυχώς το πρόλαβα. Είναι εξαιρετικοί γιατροί και τους ευχαριστώ όπως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθώ αγωγή μου απαγορεύουν να πίνω και πολύ νερό. Πρέπει να κάνω συνεχώς εξετάσεις».