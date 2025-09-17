Η Έλενα Παπαρίζου πόσταρε φωτό από τις διακοπές της στην Κίμωλο -«Την αγαπώ» - iefimerida.gr

Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου.



Η τραγουδίστρια πόσταρε σειρά φωτογραφιών από ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί της Κιμώλου, όπου και ταξίδεψε.



Στις φωτογραφίες η Έλενα Παπαρίζου ποζάρει στις παραλίες του νησιού άλλοτε με σκηνικό τα βράχια και άλλοτε τη θάλασσα.

Οι φωτογραφίες της Έλενας Παπαρίζου από την Κίμωλο

«Αγαπώ την Κίμωλο» έγραψε.

