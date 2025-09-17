 Η Έλενα Παπαρίζου πόσταρε φωτό από τις διακοπές της στην Κίμωλο -«Την αγαπώ» - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Η Έλενα Παπαρίζου πόσταρε φωτό από τις διακοπές της στην Κίμωλο -«Την αγαπώ»

Η Έλενα Παπαρίζου στην Κίμωλο
Φωτογραφία: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια πόσταρε σειρά φωτογραφιών από ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί της Κιμώλου, όπου και ταξίδεψε.

Στις φωτογραφίες η Έλενα Παπαρίζου ποζάρει στις παραλίες του νησιού άλλοτε με σκηνικό τα βράχια και άλλοτε τη θάλασσα.

Οι φωτογραφίες της Έλενας Παπαρίζου από την Κίμωλο

«Αγαπώ την Κίμωλο» έγραψε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Έλενα Παπαρίζου διακοπές Κίμωλος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ