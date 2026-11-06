Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε -Χρειάζονται μόνο το πρόσωπό σου» - iefimerida.gr

Για την οδυνηρή περιπέτεια που πέρασε όταν υλικό με πολύ προσωπικές στιγμές της άρχισε να διαδίδεται στο διαδίκτυο, μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Έλενα Κρεμλίδου υπογραμμίζει την αίσθηση ανασφάλειας που βιώνουν οι γυναίκες, οι οποίες αισθάνονται διαρκώς εκτεθειμένες στην καθημερινότητά τους, ακόμη και όταν είναι πλήρως ντυμένες, απλώς και μόνο λόγω της ύπαρξής τους στην κοινωνία.

Αμφισβητεί την παλαιότερη αντίληψη που ενοχοποιούσε τα θύματα, ρωτώντας «γιατί έστειλες τη φωτογραφία;», και μετατοπίζει την ευθύνη σε όσους παράγουν ή διακινούν οπτικό υλικό χωρίς τη συγκατάθεση του εικονιζόμενου προσώπου.

Το προσωπικό υλικό, που προερχόταν από την ηλικία των 16, διέρρευσε όταν έγινε γνωστή στα 22 της. Η ίδια δέχθηκε απειλές και η ψυχολογική πίεση την οδήγησε στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Πρόσφατα, φωτογραφίες της από τα social media υπέστησαν επεξεργασία για τη δημιουργία πλαστού πορνογραφικού υλικού. Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη καταθέσει μήνυση, με τη νομική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως εξήγησε η πρώην παίκτρια του Survivor δέχτηκε απειλές και έφτασε στο σημείο να σκεφτεί μέχρι και την αυτοκτονία, καθώς όλα έγιναν όταν άρχισε να γίνεται γνωστή στο κοινό, σε ηλικία 22 ετών.

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Η Έλενα Κρεμλίδου ανέφερε πως το υλικό προερχόταν από την εποχή που ήταν μόλις 16 ετών και όταν κυκλοφόρησε στο ίντερνετ χωρίς την έγκρισή της βρέθηκε εκτεθειμένη και απροστάτευτη.

Έλενα Κρεμλίδου: «Υπάρχει μια ανασφάλεια γύρω από το να υπάρχεις»

Η influencer αρχικά σχολίασε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω-Κάτω»: «Το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως άνθρωποι είναι ότι ως γυναίκα νιώθεις παραπάνω ότι είσαι εκτεθειμένη και υπάρχει μια ανασφάλεια γύρω από το να υπάρχεις. Δηλαδή δεν μπορείς να υπάρχεις ακόμα και ντυμένη πλήρως».

Συμπληρώνοντας το σκεπτικό της η Έλενα Κρεμλίδου ανέφερε: «Πιο παλιά υπήρχε όλη αυτή η πεποίθηση που λέγανε ότι “Εσύ γιατί έστειλες τη φωτογραφία;” Τι θα πούμε για όλους αυτούς που μπορεί να έβγαλαν υλικό, χωρίς τη γνώση του άλλου ατόμου;».

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Η πρώην παίκτρια του Survivor διευκρίνισε ότι το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όταν εκείνη ήταν 22 ετών, και είχε ήδη κερδίσει κάποια αναγνωρισιμότητα: «Το υλικό το δικό μου ήταν όταν ήμουν 16 ετών αλλά βγήκε όταν έγινα γνωστή, όταν ήμουν 22. Με απείλησαν. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ήταν πολύ σκληρό όταν ξεκίνησε να διαδίδεται όλο αυτό».

«Έχουμε ήδη κάνει μήνυση»

Παράλληλα, σημείωσε πως φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στα social media χρησιμοποιήθηκαν από επιτήδειους για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού, το οποίο αναρτήθηκε σε σχετικές ιστοσελίδες: «Παίρνουν οποιοδήποτε υλικό μπορεί να έχεις ανεβάσει, μια οποιαδήποτε φωτογραφία, και πέρα από το να σου αφαιρέσουν τα ρούχα, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε.

Πολλές φορές μπορούν να την κάνουν και βίντεο. Δηλαδή απλά χρειάζονται μόνο το πρόσωπό σου. Πήραν δικές μου φωτογραφίες που τις έχω δημοσιεύσει και τις ανέβασαν σε site με πορνογραφικό υλικό. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση, οπότε θα προχωρήσει».

