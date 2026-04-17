Ελεάννα Παπαϊωάννου: «Απέβαλα πριν από δύο χρόνια και δεν ήθελα να ξανακάνω παιδί» -Η αποκάλυψη της τραγουδίστριας - iefimerida.gr

Στην περιπέτειά της με προηγούμενη εγκυμοσύνη αναφέρθηκε η Ελεάννα Παπαϊωάννου, η οποία σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, η γνωστή τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αποτυχημένη εγκυμοσύνη που είχε πριν από δύο χρόνια.

«Η κόρη μου είχε ένα θεματάκι υγείας»

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη, είπε για το πώς βιώνει την εγκυμοσύνη: «Ένα μωρό σε μία οικογένεια είναι ευλογία. Μπορεί καμιά φορά να μην είναι κάτι που το προγραμματίζεις. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ξαφνικά και αβίαστα. Αυτό μας δένει ακόμα πιο πολύ σαν οικογένεια. Τώρα διανύω τον έκτο μήνα, είμαι προς το τέλος. Είναι κοριτσάκι, οπότε θα ‘χουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί». Στη συνέχεια μίλησε για ένα θέμα υγείας που είχε η κορούλα της: «Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια έτσι ζόρικη περίοδο, ψυχολογική, και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ αφού γνώρισα τον άντρα μου».

Καταλήγοντας, η Ελεάννα Παπαϊωάννου αποκάλυψε την αποβολή που είχε πριν από δύο χρόνια: «Ανήκω κι εγώ στις γυναίκες, νομίζω στην πλειονότητα των γυναικών, που κάποια στιγμή είχα κι εγώ μία ατυχή εγκυμοσύνη. Είχα μία αποβολή πριν περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, στενοχωρηθήκαμε, και δεν σου κρύβω ότι πήγα μετά στο άλλο άκρο. Ήμουν στην άρνηση μετά. Μάλλον ήταν άμυνα».

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Να θυμίσουμε ότι την αποκάλυψη ότι η τραγουδίστρια είναι έγκυος την έκανε τον περασμένο Μάρτιο η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού. Στο βίντεο που ανήρτησε η τραγουδίστρια στα social media της, φαίνεται το εξής μήνυμα στη ζωγραφιά τoυ κοριτσιού: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!». «Είναι κάποιες χαρές που απλά έρχονται... εκεί που δεν τις περιμένεις...», έγραφε τότε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, την οποία συνόδεψε με το τραγούδι «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου.

