Ελβετία: Σπάνιο φυτό ανθίζει 43 χρόνια μετά τη φύτευσή του και «πεθαίνει» λίγο αργότερα - iefimerida.gr

Ένα εξαιρετικά σπάνιο βοτανικό φαινόμενο καταγράφηκε στο Βοτανικό Κήπο της Γενεύης, όπου ένα φυτό άνθισε για πρώτη φορά ύστερα από 43 χρόνια και αναμένεται να πεθάνει λίγο μετά.

Το φυτό, μια Doryanthes palmeri, είχε φυτευτεί το 1983 σε θερμοκήπιο του κήπου και μόλις πρόσφατα εμφάνισε την εντυπωσιακή του ανθοφορία, προκαλώντας ενδιαφέρον τόσο στους επιστήμονες όσο και στους επισκέπτες.

Ένα φυτό που ανθίζει μία φορά στη ζωή του

Όπως διαβάζουμε στον γαλλικό ιστότοπο «20minutes.fr», η Doryanthes palmeri, γνωστό και ως «γιγάντιος κρίνος-λόγχη», είναι ένα εντυπωσιακό φυτό αυστραλιανής προέλευσης, γνωστό για το εντυπωσιακό του ύψος και την ιδιαίτερη βιολογική του συμπεριφορά. Μπορεί να φτάσει ακόμη και τα πέντε μέτρα κατά την ανθοφορία της, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κάθετη ταξιανθία με κόκκινα άνθη.

Το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι ότι ανήκει στα λεγόμενα μονοκαρπικά φυτά, δηλαδή ανθίζει μία μόνο φορά στη ζωή της και στη συνέχεια πεθαίνει, ολοκληρώνοντας τον βιολογικό της κύκλο.

Δεκαετίες αναμονής για ένα σύντομο θέαμα

Οι βοτανολόγοι του κήπου ανέμεναν την ανθοφορία της επί δεκαετίες, καθώς τέτοια φυτά μπορεί να χρειαστούν ακόμη και πάνω από 40 χρόνια για να ανθίσουν σε συνθήκες καλλιέργειας. Η συγκεκριμένη ανθοφορία θεωρείται σπάνιο γεγονός, που προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η άνθιση διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες, μετά την οποία το φυτό ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του και αρχίζει να φθίνει.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλους βοτανικούς κήπους της Ευρώπης, καθώς η Doryanthes palmeri καλλιεργείται ως σπάνιο δείγμα εξωτικής χλωρίδας, όπως για παράδειγμα στο Βοτανικό Κήπο Μεντόν στη Γαλλία.