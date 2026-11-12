Εκτός διαθήκης άφησε την Τζέιν Φόντα ο Τεντ Τέρνερ -Η περιουσία του ιδρυτή του CNN υπολογίζεται σε 2,5 δισ. δολάρια

Εκτός της αμύθητης κληρονομιάς του αείμνηστου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τεντ Τέρνερ έμεινε η πρώην σύζυγός του, η διάσημη ηθοποιός Τζέιν Φόντα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα πέντε παιδιά του Τεντ Τέρνερ αποτελούν τους μοναδικούς δικαιούχους της περιουσίας του, καταθέτοντας αίτηση για τη διαχείρισή της. Τα δικαστικά έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι η πρώην σύζυγός του, Τζέιν Φόντα, απουσιάζει από τη λίστα των κληρονόμων.

Ο Τέρνερ έδωσε σαφείς οδηγίες μέσω της διαθήκης του για την αποπληρωμή όλων των οικονομικών υποχρεώσεων. Παράλληλα, εξουσιοδότησε πλήρως τους κληρονόμους του να προχωρήσουν στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.

Η απουσία της Τζέιν Φόντα από τη διαθήκη προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, δεδομένου ότι υπήρξε η τρίτη σύζυγός του για μία δεκαετία (1991-2001). Μετά τον χωρισμό τους, η ίδια τον αποκαλούσε συχνά «αγαπημένο της πρώην σύζυγο».

Η ηθοποιός στάθηκε στη μοναδική τους σύνδεση και τη σπάνια ευαισθησία του, τονίζοντας πως την είχε ανάγκη, κάτι που δεν είχε βιώσει ξανά. Εξήρε το λαμπρό μυαλό, το χιούμορ και τη συναισθηματική του γενναιοδωρία.

Η αποκάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσω ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου TMZ, το οποίο επικαλείται επίσημα δικαστικά έγγραφα.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του CNN έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαΐου 2026, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια περιουσία που αποτιμάται στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Παρά τη βαθιά εκτίμηση και τη στενή φιλική σχέση που διατήρησε το πρώην ζευγάρι για δεκαετίες μετά το διαζύγιό του, το όνομα της οσκαρικής ηθοποιού απουσιάζει παντελώς από τη λίστα των δικαιούχων.

Κληρονόμοι τα παιδιά του, εκτός η Τζέιν Φόντα

Σύμφωνα με τα ίδια δικαστικά στοιχεία, τα πέντε παιδιά του Τέρνερ -η Λόρα, ο Ρόμπερτ, ο Ρετ, ο Ριντ και η Σάρα- κατέθεσαν ήδη αίτηση προκειμένου να αναλάβουν επίσημα τη διαχείριση της περιουσίας. Τα πέντε τέκνα του αποτελούν τους μοναδικούς κληρονόμους που αναφέρονται στα έγγραφα.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας είχε συντάξει για πρώτη φορά το καταπίστευμα ρύθμισης των περιουσιακών του στοιχείων το 2003, σε ηλικία 64 ετών. Έκτοτε, προχώρησε σε περισσότερες από δώδεκα τροποποιήσεις, με την τελευταία αναθεώρηση να καταγράφεται το 2025, μόλις έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Μέσω της διαθήκης του, ο Τέρνερ έδωσε σαφείς κατευθύνσεις στους κληρονόμους του να προχωρήσουν στην αποπληρωμή όλων των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων και στη διευθέτηση των επιχειρηματικών του εκκρεμοτήτων. Μάλιστα, τους παρέχει πλήρη εξουσιοδότηση να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

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Ένας θυελλώδης έρωτας και μια φιλία ζωής

Η απουσία της Τζέιν Φόντα από τη διαθήκη προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, δεδομένου του ισχυρού δεσμού που τους ένωνε. Η ηθοποιός υπήρξε η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Τέρνερ. Παντρεύτηκαν το 1991 και χώρισαν το 2001, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Προηγουμένως, ο επιχειρηματίας είχε παντρευτεί την Τζούντι Νάι (έως το 1964) και την Τζέιν Τέρνερ (έως το 1988).

Μετά τον χωρισμό τους, η Φόντα μιλούσε διαρκώς με τα θερμότερα λόγια για τον πρώην σύζυγό της, αποκαλώντας τον «αγαπημένο της πρώην σύζυγο». Στον συγκινητικό αποχαιρετισμό της μετά τον θάνατό του, η ίδια είχε περιγράψει την καταλυτική επίδραση που είχε στη ζωή της: «Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, ένας πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, παράτολμος πειρατής, και από τότε δεν ήμουν ποτέ ξανά η ίδια».

«Διέθετε λαμπρό μυαλό και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ»

Η ηθοποιός είχε σταθεί ιδιαίτερα στη μοναδική σύνδεση που μοιράστηκαν, τονίζοντας τη σπάνια ευαισθησία του ισχυρού άνδρα των μίντια: «Με είχε ανάγκη. Κανείς δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι με χρειαζόταν. Και δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος αυτός που με είχε ανάγκη. Ήταν ο δημιουργός του CNN και του Turner Classic Movies, ένας άνθρωπος που είχε κερδίσει το America's Cup ως κορυφαίος ιστιοπλόος στον κόσμο. Είχε ζήσει μια μεγάλη ζωή, διέθετε λαμπρό μυαλό και εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ».

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Τεντ Τέρνερ και Τζέιν Φόντα σε εκδήλωση το 2009 / Φωτογραφία: ΑΡ

Παράλληλα, είχε υπογραμμίσει τη συναισθηματική του γενναιοδωρία: «Μπορούσε επίσης να με φροντίζει. Κι αυτό ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Το να αισθάνεσαι ταυτόχρονα ότι κάποιος σε χρειάζεται και σε φροντίζει είναι μια εμπειρία που σε μεταμορφώνει». Συνεχίζοντας, εξήρε το θάρρος του να εκφράζει την ευάλωτη πλευρά του: «Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι έκανα κι εγώ το ίδιο γι' αυτόν, αλλά αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μεγαλώνουμε μαθαίνοντας να κάνουμε. Άνδρες όπως ο Τεντ δεν υποτίθεται ότι εκφράζουν τις ανάγκες και την ευαλωτότητά τους. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμή του».

«Αγάπησα τον Τεντ με όλη μου την καρδιά»

Αναγνωρίζοντας τις εντάσεις του γάμου τους, τον χαρακτήρισε «τον πιο ανταγωνιστικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ», προσθέτοντας όμως με ειλικρίνεια: «Αλλά πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις και, με τον Τεντ, σχεδόν πάντα άξιζε τον κόπο». Ο επίλογος του μηνύματός είχε επισφραγίσει την αιώνια αγάπη της: «Αγάπησα τον Τεντ με όλη μου την καρδιά. Τον φαντάζομαι τώρα στον παράδεισο, μαζί με όλα τα άγρια ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση».

