Έκλεψαν το vintage σύνολο που έβαλε η Μαντόνα στο Coachella -Προσφέρει αμοιβή, «είναι μέρος της ιστορίας μου», λέει - iefimerida.gr

Έκκληση στους θαυμαστές της απηύθυνε η Μαντόνα καθώς το vintage κοστούμι που φορούσε στο Coachella έχει εξαφανιστεί.



Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ την Παρασκευή, στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του μουσικού φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, όπου εμφανίστηκε με ένα vintage μοβ κορσέ – κορμάκι, μοβ κάλτσες και λιλά γάντια. Επί σκηνής μάλιστα, ανέφερε ότι ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci που είχε φορέσει στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006.



Η έκκληση της Μαντόνα για το κλεμμένο σύνολο

Το σετ αυτό έκτοτε έχει εξαφανιστεί και η Μαντόνα δημοσίευσε ένα story στο Instagram, προσφέροντας αμοιβή για την επιστροφή των αντικειμένων. Όπως έγραψε: «Ακόμη πετάω στα σύννεφα από το βράδυ της Παρασκευής στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσοι το έκαναν δυνατό. Το να επιστρέψω με το Confessions II εκεί όπου όλα ξεκίνησαν ήταν μια μοναδική εμπειρία. Αυτή η στιγμή ολοκλήρωσης του κύκλου είχε άλλη αίσθηση, μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα εξαφανίστηκαν -το κοστούμι μου από το προσωπικό μου αρχείο- σακάκι, κορσές, φόρεμα και όλα τα υπόλοιπα ρούχα. Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Εξαφανίστηκαν και άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια περίοδο. Ελπίζω και προσεύχομαι κάποιος καλός άνθρωπος να τα βρει και να επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».



Η Μαντόνα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ερμήνευσαν τραγούδια όπως τα Vogue και Like A Birgin καθώς και ένα νέο κομμάτι που φέρεται να προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ της 67χρονης τραγουδίστριας, Confessions II, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους το βράδυ της Παρασκευής.