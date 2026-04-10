Του έκλεψαν 20 δολάρια από τα φιλοδωρήματά του – Αντέδρασε μέχρι και ο δήμαρχος, δεν περίμεναν αυτό που ακολούθησε - iefimerida.gr

Από την κλοπή στη δύναμη της αγάπης για έναν 30χρονο αυτιστικό που του έκλεψαν τα φιλοδωρήματά του.

Στις 4 Μαρτίου, ο Μάικλ Κόιν, συνιδιοκτήτης μιας καφετέριας στο Γουόρικ του Ρόουντ Άιλαντ, την ώρα που ετοιμαζόταν να κλείσει το μαγαζί συνειδητοποίησε ότι τα περισσότερα από τα 20 δολάρια που είχε κερδίσει σε φιλοδωρήματα είχαν εξαφανιστεί. Του είχαν αφήσει μόλι 2 δολάρια.



Η στενοχώρια για την κλοπή των φιλοδωρημάτων

Ο 30χρονος, ο οποίος έχει αυτισμό και ΔΕΠΥ, κάνει τα πάντα στην καφετέρια: Εξυπηρετεί τους πελάτες, δουλεύει στο ταμείο και ετοιμάζει ροφήματα και φαγητά.

O Μάικλ με τη μητέρα του, Σίλα

Μόλις συνειδητοποίησε την κλοπή, έσπευσε στη μητέρα του, η οποία είναι επίσης συνιδιοκτήτρια, για να της πει τι συνέβη. «Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι είναι απογοητευτικό, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν κακά πράγματα» δήλωσε η Σίλα στο Today, προσθέτοντας πως οι κάμερες ασφαλείας είναι στραμμένες προς την πόρτα και όχι προς το ταμείο, οπότε δεν έχουν ιδέα ποιος πήρε τα φιλοδωρήματα.



«Του είπα: ‘Θα σου δώσω εγώ τα χρήματα’ και νόμιζα ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν έγινε έτσι. Ήταν πολύ στενοχωρημένος».



Το βίντεο που μοιράστηκε ο 30χρονος με τη μητέρα του

Την επόμενη μέρα, ο Μάικλ είπε για την κλοπή σε δύο τακτικούς πελάτες: τον αρχηγό της αστυνομίας του Γουόρικ και έναν από τους υπαρχηγούς. Ακολούθησε ένα βίντεο από τη μητέρα και τον γιο, σχετικό με το περιστατικό στο Facebook, που εξηγούσαν πώς ένιωθαν.



«Ο Μάικλ πήρε ένα μάθημα χθες» λέει η Σίλα στο βίντεο. «Ήταν στενοχωρημένος, απογοητευμένος και νομίζω ότι πόνεσε περισσότερο επειδή νιώθουμε ότι εδώ στο καφέ μας είναι ένας ασφαλής χώρος, πολύ ζεστός και οικείος».



Η κίνηση - ματ του δημάρχου - Πόσα έχει βγάλει τώρα ο 30χρονος Μάικλ

Το βίντεο αναδημοσίευσε και ο δήμαρχος της πόλης, Φρανκ Πινόζι, χαρακτηρίζοντας την κλοπή «εξοργιστική». «Γνωρίζω πολύ καλά τον Μάικλ και πιστέψτε με, δεν είναι τα χρήματα που τον ενοχλούν – είναι πληγωμένος» έγραψε. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή, περάστε μια βόλτα, θα σημαίνει τα πάντα για τον Μάικλ και τους συναδέρφους του» πρόσθεσε.



Από εκεί και πέρα, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν προς το καλύτερο: Τόσο ο δήμαρχος όσο και πολλοί άλλοι άγνωστοι επισκέφθηκαν την καφετέρια για να δείξουν τη στήριξή τους στον Μάικλ. «Ήρθαν άνθρωποι από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο – από νεαρά ζευγάρια μέχρι ηλικιωμένοι άνδρες» λέει η Σίλα, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το βίντεο, ο Μάικλ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.400 δολάρια σε φιλοδωρήματα.



«Μια κυρία που ήρθε, πήρε έναν latte και μου έδωσε ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων», λέει ο Μάικλ. «Μου είπε ότι έχει έναν 15χρονο γιο με αυτισμό».



Ακόμη και άνθρωποι από άλλες πολιτείες τηλεφώνησαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους, ενώ κάποιοι αγόρασαν μπλουζάκια με το μότο της καφετέριας, με σκοπό να τα δωρίσουν σε συνομήλικους του Μάικλ που ζουν σε δομές φιλοξενίας.



Η καλοσύνη του κοινού

«Βγάζει περισσότερα σε φιλοδωρήματα απ’ ό,τι εμείς στο ταμείο», λέει η Σίλα. «Αν δεν είχε πάρει κάποιος εκείνα τα χρήματα, ο Μάικλ δεν θα είχε την ευκαιρία να δει όλη αυτή την καλοσύνη των ανθρώπων». «Δεν είναι τα χρήματα», προσθέτει. «Είναι ο τρόπος που του μιλούν, το ότι έρχονται μόνο και μόνο για να τον ενθαρρύνουν και να τον στηρίξουν».

Πλέον, το κουτί φιλοδωρημάτων του Μάικλ είναι πιο ασφαλές: αστυνομικοί του έφτιαξαν ένα καινούργιο με καπάκι και σχισμή, ώστε να είναι πιο ορατό στις κάμερες ασφαλείας. «Νιώθω πραγματικά αγαπημένος», λέει ο Μάικλ, με τη μητέρα του να συμπληρώνει: «Και τι όμορφο συναίσθημα είναι αυτό».