 Εκκληση από τον πατέρα του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου: Όποιος μπορεί ας τον βοηθήσει οικονομικά - iefimerida.gr
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Εκκληση από τον πατέρα του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου: Όποιος μπορεί ας τον βοηθήσει οικονομικά

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος
Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος / Φωτογραφία: NDP Photo -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έκκληση για οικονομική στήριξη προκειμένου να πάει στο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό, έκανε ο πατέρας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου.

Ο 53χρονος ηθοποιός, ο οποίος υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Αύγουστο του 2025, και έκτοτε δίνει μεγάλη μάχη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», φαίνεται πως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης, αλλά ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μεγάλος.

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Σημάδια βελτίωσης από τον ηθοποιό

Το πρωί της Παρασκευής, ο πατέρας του ηθοποιού, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Στάθης είναι σε σταθερή κατάσταση κι εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ θρήσκος στην Παναγία. Πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα ζήσει. Ναι, θα είναι παρών. Μιλάμε στο τηλέφωνο, μα ακόμη δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει την ομιλία του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

Η έκκληση του πατέρα του για οικονομική βοήθεια

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, αποκάλυψε ότι η οικογένεια σκέφτεται να αναζητήσει λύση αποκατάστασης στο εξωτερικό, κάνοντας έκκληση για οικονομική βοήθεια.

«Θέλω αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια, να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Χειρουργείο δεν χρειάζεται, αλλά σκεφτόμαστε για το εξωτερικό, για να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σας παρακαλώ, όποιος έχει καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Ευχαριστώ όλους, να σας έχει ο Θεός καλά», είπε.

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