Έκανε μεταμόσχευση μαλλιών και την παρενέργεια αυτή δεν την είχε ξαναδεί ούτε ο χειρουργός της - iefimerida.gr

Μεταμόσχευση μαλλιών αποφάσισε να κάνει μία νοσηλεύτρια και influencer όμως το αποτέλεσμα άφησε άφωνο ακόμη και τον χειρουργό της.



Μιλώντας στο περιοδικό People, η Nini B, αποκάλυψε ότι το μεγάλο μέτωπό της δεν ήταν κάτι που την ενοχλούσε πολύ, μέχρι που άρχισε να εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα.

Ο λόγος που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών

«Άρχισα να ενδιαφέρομαι περισσότερο για το πώς να βελτιώσω’ και να πλαισιώσω το πρόσωπό μου με έναν τρόπο που να φαίνεται πιο ισορροπημένος, ειδικά από τη στιγμή που εμφανίζομαι στην κάμερα» είπε.

Δοκίμασε λοιπόν διάφορες θεραπείες για την ενίσχυση της τριχοφυϊας, χωρίς αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει σε επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών.



Ο έμπειρος χειρουργός Δρ. Ρόμπερτ Ντράμοντ πραγματοποίησε τη διαδικασία τον Φεβρουάριο, μεταφέροντας θυλάκια από 2.500 μοσχεύματα από το πίσω μέρος του κεφαλιού της σε μια περιοχή που θα αποτελούσε τη νέα γραμμή των μαλλιών.



Η influencer μάλιστα, κατέγραψε την εμπειρία της στα social media, όπου δήλωσε ότι «ελπίζει να πετύχει μια φυσική, ελαφρώς χαμηλότερη γραμμή ώστε να μπορεί να δοκιμάσει χτενίσματα που προηγουμένως δεν της ταίριαζαν».



Η παρενέργεια που άφησε άναυδο ακόμη και τον χειρουργό της

Ωστόσο, μια παρενέργεια την άφησε άφωνη. Περίπου δύο με τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση, άρχισε να παρατηρεί ότι νέα αλλά και υπάρχοντα μαλλιά γύρω από τη γραμμή αυτή, έβγαιναν γκρίζα – σε έντονη αντίθεση με το φυσικό καστανό της χρώμα, που μέχρι τότε είχε ελάχιστες λευκές τρίχες.



Η παρενέργεια είναι τόσο σπάνια που δεν είχε καν αναφερθεί ως πιθανότητα κατά τη συζήτηση με τον Δρ. Ντράμοντ πριν από την επέμβαση. «Πολύ λίγες περιπτώσεις σαν αυτή έχουν καταγραφεί ποτέ. Από τους εκατοντάδες ασθενείς στους οποίους έχουμε κάνει μεταμόσχευση, δεν έχει συμβεί ξανά» δήλωσε ο γιατρός στο People.



Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η παρενέργεια

Ο χειρουργός έμεινε τόσο έκπληκτος από τα γκρίζα μαλλιά της που πιστεύει πως η περίπτωσή της θα αποτελέσει «case study» για μελλοντικές επεμβάσεις, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να εξηγούν το «γιατί» μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε ορισμένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών.



«Τα γκρίζα μαλλιά μπορεί να εμφανιστούν φυσικά για διάφορους λόγους. Γενετική, περιβάλλον, διατροφή, στρες – όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν το σώμα μας με πολλούς τρόπους» δήλωσε ο γιατρός. Παράλληλα, εξήγησε ότι ένα συνηθισμένο φαινόμενο μετά από μεταμόσχευση μαλλιών είναι το λεγόμενο shock loss, όπου τα γύρω τριχοθυλάκια περνούν σε μια «φάση ανάπαυσης» λόγω του στρες στους ιστούς που προκαλεί η επέμβαση.

Στην περίπτωση της Nini, ο γιατρός σημείωσε ότι «υπάρχει στρες τόσο στην περιοχή δότη όσο και στην περιοχή λήπτη», προσθέτοντας ότι «είναι ασφαλές να πούμε πως το τριχωτό της κεφαλής της δεν αντιδρά καλά σε τέτοιες παρεμβάσεις». Ο ίδιος ανέφερε ότι μόνο «ο χρόνος θα δείξει» αν υπάρχει πιθανότητα τα μαλλιά της Nini να επανέλθουν στο φυσικό τους χρώμα.