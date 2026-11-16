Στο σφυρί σπάνιο εισιτήριο του Τιτανικού που ανήκε σε μητέρα επιβάτη -Ανέβηκε να χαιρετήσει τον γιο της που έφυγε για το μοιραίο ταξίδι

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ιστορικό κειμήλιο, συνδεδεμένο με την τραγική ιστορία του Τιτανικού, βγαίνει σε δημοπρασία, με την τιμή του να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 λίρες.

Πρόκειται για ένα εισιτήριο που επέτρεψε σε επισκέπτες να επιβιβαστούν στο πλοίο και να παρακολουθήσουν την αναχώρησή του από το Σαουθάμπτον, στις 10 Απριλίου 1912, στο παρθενικό του ταξίδι.

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Το εισιτήριο ανήκε στην Ελάιζα Ντίμπντεν, ο 18χρονος γιος της οποίας επιβιβάστηκε στον Τιτανικό, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Η ίδια βρισκόταν ανάμεσα στους ανθρώπους που παρακολούθησαν την αναχώρηση του υπερωκεάνιου, καθώς ο γιος της ξεκινούσε το μοιραίο ταξίδι.

Το σπάνιο εισιτήριο αναμένεται να αγγίξει τις 50.000 λίρες

Σύμφωνα με τον Άντριου Όλντριτζ, από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son Ltd, πρόκειται για ένα μοναδικό αντικείμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που εισιτήριο αυτού του τύπου διατίθεται σε δημοπρασία.

«Είναι το μοναδικό εισιτήριο αυτού του είδους που έχει προσφερθεί ποτέ σε δημοπρασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ιστορικό τεκμήριο θα δημοπρατηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Ντέβιζες του Γουίλτσαϊρ, με την εκτιμώμενη αξία του να φτάνει έως και τις 50.000 λίρες.

Η κάρτα φέρει το έμβλημα της White Star Line και απευθύνεται στον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνος για την επιβίβαση. Στο κείμενό της αναγράφεται:

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«Παρακαλείστε να επιτρέψετε στον κ. Τάλμποτ και σε δύο φίλους του να επισκεφθούν το S.S. Titanic».

Πηγή: οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge & Son Ltd



Το εισιτήριο φέρει τη σφραγίδα «δεύτερη θέση» και την ημερομηνία 10 Απριλίου 1912. Στην πίσω πλευρά υπάρχει χειρόγραφη σημείωση που αναφέρει: «Κυρία Ντίμπντεν και δύο αδελφές».

Πηγή: οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge & Son Ltd

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Η τραγική ιστορία του 18χρονου Γουίλιαμ που χάθηκε στον Ατλαντικό

Ο Γουίλιαμ Ντίμπντεν, από την περιοχή του Νιου Φόρεστ, ταξίδευε μαζί με τον ξάδελφό του, Άμπροουζ Χουντ, καθώς και με αρκετούς ακόμη νεαρούς άνδρες.

Ο 18χρονος έχασε τη ζωή του όταν ο Τιτανικός βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό, στις 15 Απριλίου 1912, σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους.

Η σορός του, εφόσον ανασύρθηκε, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Η μνήμη του διατηρείται στην επιτύμβια πλάκα των γονιών του, στον ναό του Αγίου Πέτρου στο Μπράμσοου.

Μαζί με το εισιτήριο θα δημοπρατηθεί και το πιστοποιητικό της πρώτης Θείας Κοινωνίας του Γουίλιαμ, με ημερομηνία το Πάσχα του 1908.

Πηγή: οίκος δημοπρασιών Henry Aldridge & Son Ltd

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Σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα από το μοιραίο υπερωκεάνιο

Ο Άντριου Όλντριτζ υπογράμμισε τη σπανιότητα του συγκεκριμένου αντικειμένου, επισημαίνοντας ότι ο οίκος δημοπρασιών δεν έχει συναντήσει αντίστοιχη κάρτα στα 25 χρόνια δραστηριότητάς του.

«Είναι η μοναδική κάρτα αυτού του τύπου που έχουμε δει εδώ και 25 χρόνια και ένα από τα σπανιότερα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Τιτανικό και έχουν διατεθεί προς πώληση τα τελευταία χρόνια», ανέφερε.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει, επίσης, ένα ασφαλιστικό κατάστιχο που αφορά το κύτος του Τιτανικού, καθώς και μία σπάνια καρτ ποστάλ, την οποία είχε γράψει ο ανώτερος ασυρματιστής του πλοίου προς την αδελφή του, λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο παρθενικό ταξίδι.