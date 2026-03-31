Κουζίνα: Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε γυάλινο ή πλαστικό τάπερ; - iefimerida.gr

Τα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων, κοινώς τάπερ, είναι απαραίτητα στην κουζίνα.

Τα χρησιμοποιούμε για πολλούς σκοπούς, αλλά κυρίως είναι ιδανικά για την αποθήκευση υπολειμμάτων φαγητού και χρησιμεύουν ως δοχείο για τη μεταφορά μεσημεριανού ή σνακ όταν είστε στον δρόμο, τη δουλειά ή το σχολείο.

Το ερώτημα όμως είναι να προτιμήσετε πλαστικά ή γυάλινα δοχεία; Ενώ το πλαστικό αποτελεί εδώ και καιρό την καθιερωμένη επιλογή για πολλά νοικοκυριά, τα γυάλινα δοχεία κερδίζουν γρήγορα έδαφος ως προτιμώνται ως λύση για την προετοιμασία και αποθήκευση γευμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί να προτιμήσετε γυάλινα δοχεία

Το γυαλί αποτελεί μια ιδιαίτερα ασφαλή επιλογή για την αποθήκευση τροφίμων, καθώς - σε αντίθεση με το πλαστικό - δεν μεταφέρει ουσίες στο φαγητό, ακόμη και όταν θερμαίνεται. Παράλληλα, είναι αδιαπέραστο από εξωτερικούς παράγοντες όπως η θερμότητα και η υγρασία, ενώ καθαρίζεται εύκολα και δεν συγκρατεί οσμές.

Είναι εύκολο στην οργάνωση και δίνουν την δυνατότητα να δείτε τι βρίσκεται στο εσωτερικό τους χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το καπάκι.

Ιδανικά, επιλέξτε δοχεία με φαρδύ άνοιγμα για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Υπάρχει επίσης ένα μειονέκτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά καθώς είναι πιο βαρύ και εύθραυστο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, το γυαλί είναι οικολογικό υλικό, καθώς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί απεριόριστα, κάτι που το καθιστά κατάλληλο για αγορές χύμα προϊόντων.

Οι εναλλακτικές επιλογές στο γυαλί

Εναλλακτικά, μπορείτε να προτιμήσετε δοχεία από κεραμικό, πορσελάνη, ανοξείδωτο ατσάλι ή ακατέργαστο ξύλο. Ειδικά το ανοξείδωτο ατσάλι γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές ως δοχείο αποθήκευσης τροφίμων λόγω της οικολογικής του φύσης. Το μειονέκτημά του είναι ότι δεν είναι διαφανές, επομένως δεν μπορείτε να δείτε τι υπάρχει μέσα και δεν μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι ωστόσο εξαιρετικά ανθεκτικό και πλένεται εύκολα.

Για τα υγρά και όταν διψάτε, προτιμήστε να βάλετε στην τσάντα σας ένα παγούρι από γυαλί ή από… ζαχαροκάλαμο – ένα πιο ελαφρύ υλικό.