«Είναι καλύτερο από το πρώτο»: Ο Στίβεν Κινγκ αποθεώνει το Black Phone 2 - iefimerida.gr

Ο Στίβεν Κινγκ, δεν έκρυψε τη χαρά του για το σίκουελ της ταινίας Black Phone, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Ο διάσημος συγγραφέας αποθέωσε τη συνέχεια της ταινίας τρόμου, γράφοντας στα social media ότι «δεν είναι τόσο καλό όσο το πρώτο, είναι καλύτερο». Η δήλωση αυτή έρχεται ως ψήφος εμπιστοσύνης σε μια ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Τζο Χιλ, γιου του Κινγκ, και υπογραμμίζει την ποιότητα του έργου, το οποίο ξεχώρισε ήδη για την ατμοσφαιρικότητά του.

Το πρώτο Black Phone ακολούθησε την ιστορία του 13χρονου Φίνεϊ, ενός ντροπαλού αλλά έξυπνου αγοριού, το οποίο απήχθη από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύτηκε σε ένα υπόγειο. Η απεγνωσμένη προσπάθεια επιβίωσης του Φίνεϊ αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάθος όταν ανακαλύπτει πως το αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο στο κελί του του επιτρέπει να ακούει τις φωνές των προηγούμενων θυμάτων του απαγωγέα του.

Η πλοκή του Black Phone 2

Η συνέχεια της ταινίας, με τίτλο Black Phone 2, μας μεταφέρει τέσσερα χρόνια μετά τη δραπέτευση του Φίνεϊ, ο οποίος κατάφερε να σκοτώσει τον απαγωγέα του και να γίνει ο μοναδικός επιζών από την κόλαση που είχε ζήσει. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η επίσημη σύνοψη του φιλμ, το κακό δεν πεθαίνει ποτέ – το τηλέφωνο χτυπά και πάλι, φέρνοντας νέες απειλές και τρόμο.

Η σκηνοθεσία παραμένει στα χέρια του Σκοτ Ντέρικσον, ο οποίος υπέγραψε και το πρώτο Black Phone το 2022, με τον ίδιο να συνεργάζεται και πάλι με τον Σι Ρόμπερτ Κάργκιλ στο σενάριο. Η ταινία παραμένει πιστή στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ, ενώ η ατμόσφαιρα του φιλμ υπόσχεται να καθηλώσει τους θεατές και να τους ταξιδέψει σε νέες σκοτεινές διαστάσεις.

Η επιστροφή του Ίθαν Χοκ στο καστ

Το καστ περιλαμβάνει επιστροφές όπως αυτή του Ίθαν Χοκ στον ρόλο του σαδιστή απαγωγέα, ενώ νέοι χαρακτήρες προστίθενται στην εξίσωση, όπως ο Ντεμιάν Μπιτσίρ (υποψήφιος για Όσκαρ), η Αριάνα Ρίβας, ο Μιγκέλ Μόρα και ο Τζέρεμι Ντέιβις, που επανέρχεται στο ρόλο του πατέρα του Φίνεϊ και της Γουέν. Εντυπωσιακές νέες προσθήκες είναι η Μάεφ Μπεάτι και ο Γκράχαμ 'Αμπι, οι οποίοι αναμένονται να προσφέρουν ενδιαφέρον στους ρόλους τους.

Με την επιστροφή του Ντέρικσον και μια ιστορία που υπόσχεται ακόμα περισσότερη ένταση και ανατροπές, το Black Phone 2 φαίνεται να είναι μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του φθινοπώρου. Μετά από την επιτυχία του πρώτου φιλμ και τα θετικά σχόλια του Στίβεν Κινγκ, το σίκουελ αναμένεται να ενθουσιάσει τους fans του τρόμου και να προσφέρει μια νέα διάσταση στην ιστορία του Φίνεϊ και του απαγωγέα.