Ειδικός στον τομέα του κλιματισμού: «Αν δεν καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε 15 ή 30 ημέρες το καλοκαίρι, η απόδοση μειώνεται στο μισό» - iefimerida.gr

Τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, το κλιματιστικό λειτουργεί για πολλές ώρες καθημερινά, προσφέροντας την απαραίτητη δροσιά μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, όσο σημαντικό είναι να ρυθμίζουμε σωστά τη θερμοκρασία, άλλο τόσο σημαντικό είναι να μην αμελούμε την καθαριότητα των φίλτρων.

Στα φίλτρα συσσωρεύονται σταδιακά σκόνη, χνούδια, τρίχες κατοικιδίων και άλλα μικροσωματίδια που υπάρχουν στον αέρα. Όσο περισσότερη βρωμιά συγκεντρώνεται τόσο δυσκολότερα περνά ο αέρας μέσα από το σύστημα. Για τον λόγο αυτό, ειδικός στην κλιματιστική τεχνολογία συνιστά ο καθαρισμός των φίλτρων να γίνεται κάθε 15 έως 30 ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Μάλιστα, σε σπίτια όπου το κλιματιστικό λειτουργεί πολλές ώρες ή όπου υπάρχουν περισσότερη σκόνη και τρίχες από κατοικίδια, ο έλεγχος μπορεί να χρειάζεται ακόμη συχνότερα.

Τι συμβαίνει όταν τα φίλτρα γεμίζουν βρωμιά

Ο ρόλος του φίλτρου είναι να συγκρατεί σημαντικό μέρος των σωματιδίων που μεταφέρει ο αέρας, πριν αυτός επιστρέψει στον χώρο. Όταν όμως η επιφάνειά του κορεστεί από τη βρωμιά, η κυκλοφορία του αέρα περιορίζεται.

Το κλιματιστικό τότε χρειάζεται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να λειτουργήσει και μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία που έχει οριστεί. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το air condition δεν ψύχει πλέον αποτελεσματικά, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται απλώς στα βρώμικα φίλτρα.

Ο ειδικός προειδοποιεί, μάλιστα, ότι ένα πολύ βρώμικο φίλτρο μπορεί να μειώσει την απόδοση του κλιματιστικού ακόμη και κατά 50%.

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Η ακριβής επίπτωση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, τον βαθμό της συσσώρευσης βρωμιάς και τη συχνότητα χρήσης, όμως το μήνυμα είναι σαφές: η αμέλεια μπορεί να κοστίσει σε απόδοση και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα

Δεν υπάρχει ένα διάστημα που να ισχύει για όλα τα σπίτια. Αν το κλιματιστικό λειτουργεί καθημερινά για αρκετές ώρες, ένας έλεγχος κάθε 15 ημέρες είναι μια καλή πρακτική. Σε πιο περιορισμένη χρήση, ένας καθαρισμός κάθε μήνα μπορεί να είναι αρκετός.

Σε σπίτια με κατοικίδια, πολλά ανοιχτά παράθυρα ή αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, τα φίλτρα μπορεί να χρειάζονται έλεγχο ακόμη και κάθε εβδομάδα.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να περιμένουμε μέχρι να παρουσιάσει πρόβλημα η συσκευή. Ένας γρήγορος έλεγχος του φίλτρου μπορεί να δείξει αμέσως αν έχει αρχίσει να καλύπτεται από ένα εμφανές στρώμα σκόνης.

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Πώς καθαρίζονται σωστά τα φίλτρα

Στα περισσότερα οικιακά κλιματιστικά, τα φίλτρα αφαιρούνται σχετικά εύκολα. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ωστόσο, καλό είναι να συμβουλευτούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να απενεργοποιήσουμε και να αποσυνδέσουμε τη συσκευή από το ρεύμα.

Αρχικά, η σκόνη μπορεί να απομακρυνθεί με ηλεκτρική σκούπα σε χαμηλή ισχύ. Στη συνέχεια, τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν με νερό και, εφόσον χρειάζεται, με μικρή ποσότητα ήπιου, ουδέτερου απορρυπαντικού.

Δεν συνιστώνται ισχυρά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη λεπτή επιφάνεια του φίλτρου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το καλό στέγνωμα. Τα φίλτρα πρέπει να στεγνώσουν εντελώς, κατά προτίμηση στη σκιά, πριν επανατοποθετηθούν. Η τοποθέτησή τους ενώ είναι ακόμη υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές ή να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Ποια σημάδια δείχνουν ότι χρειάζεται συντήρηση

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το κλιματιστικό χρειάζεται έλεγχο. Αν ένα δωμάτιο χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να δροσιστεί, αν εμφανίζονται οσμές σκόνης ή υγρασίας, αν η συσκευή κάνει περισσότερο θόρυβο από το συνηθισμένο ή αν παρατηρούνται σταγόνες νερού από την εσωτερική μονάδα, τα φίλτρα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν.

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Ακόμη και μια απρόσμενη αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη μειωμένης απόδοσης, αν και το κόστος επηρεάζεται φυσικά και από τις ώρες λειτουργίας και τις εξωτερικές θερμοκρασίες.

Ο καθαρισμός των φίλτρων, πάντως, δεν διορθώνει κάθε πιθανή βλάβη. Αν μετά τον καθαρισμό το κλιματιστικό εξακολουθεί να μην ψύχει σωστά, να στάζει ή να βγάζει δυσάρεστη μυρωδιά, χρειάζεται έλεγχος από επαγγελματία. Εσωτερικά εξαρτήματα, όπως η μπαταρία, το σύστημα αποστράγγισης και ορισμένα μέρη του ανεμιστήρα, απαιτούν πιο ολοκληρωμένη συντήρηση.