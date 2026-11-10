Ειδικοί εξηγούν πώς να καθαρίσετε τη λεκάνη της τουαλέτας: «Αφήστε χαρτί, εμποτισμένο με λευκό ξύδι, να δράσει όλη τη νύχτα» - iefimerida.gr

Ορισμένα υπολείμματα αλάτων και πουρί στον πυθμένα και κάτω από το στεφάνι της λεκάνης επιμένουν ακόμη και μετά τον συνηθισμένο καθαρισμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την αντιμετώπιση των αλάτων κάτω από το στεφάνι της λεκάνης, προτείνεται η τοποθέτηση απορροφητικού χαρτιού εμποτισμένου με ξύδι. Η εφαρμογή παραμένει όλη τη νύχτα ώστε το υγρό να δράσει αποτελεσματικά διαλύοντας τα ιζήματα.

Για τις κηλίδες στον πυθμένα, ένας συνδυασμός από ίσα μέρη ξυδιού καθαρισμού και κιτρικού οξέος ρίχνεται απευθείας στο νερό της λεκάνης. Η μέθοδος αυτή διαλύει τις ορυκτές επικαθίσεις χωρίς να απαιτείται πάντα τρίψιμο.

Η απομάκρυνση αλάτων δεν σημαίνει απολύμανση, ενώ τονίζεται ότι το ξύδι δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται με χλωρίνη. Ο καθαρισμός επεκτείνεται σε όλη τη λεκάνη, αφαιρώντας περιοδικά το κάθισμα για τα δυσπρόσιτα σημεία.

Η συντήρηση της βούρτσας καθαρισμού είναι σημαντική, με σύσταση για καλό στέγνωμα μετά τη χρήση. Το ξύδι αξιοποιείται επίσης στον καθαρισμό τζαμιών και καμπίνας ντους, καθώς και στη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων.

Το ξύδι καθαρισμού αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για αυτά τα σκληρά ιζήματα, αν και η ολοκληρωμένη φροντίδα του υγιεινού απαιτεί την περιποίηση του καθίσματος, των στηριγμάτων και των εξωτερικών επιφανειών.

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Η Μαρία Φερνάντεθ, δημιουργός περιεχομένου εξειδικευμένη στην οργάνωση του σπιτιού στο @marianordichouse, προτείνει μια αποτελεσματική μέθοδο για το εσωτερικό χείλος.

Για ένα άψογο αποτέλεσμα στη λεκάνη

Όπως αναφέρει η ίδια για το χρόνο δράσης του υλικού, «Άφησέ το να δράσει όλη νύχτα, αφαίρεσε το χαρτί και θα δεις ότι θα μείνει αψεγάδιαστο». Η πρότασή της εστιάζει στην τοποθέτηση απορροφητικού χαρτιού κουζίνας κάτω από το στεφάνι, το οποίο εμποτίζεται με συμπυκνωμένο ξύδι καθαρισμού ώστε το υγρό να παραμείνει σε επαφή με την πορσελάνη αντί να γλιστρήσει αμέσως προς τον πυθμένα.

Πριν την εφαρμογή είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνεται ότι τα υλικά είναι ανθεκτικά, ενώ το χαρτί πρέπει να απορρίπτεται στα σκουπίδια και όχι στη λεκάνη, φορώντας πάντα γάντια, επισημαίνει το elmueble.com.

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Παράλληλα, η Λάουρα Ερέρο, ειδικός στη φυσική κοσμητολογία και δημιουργός του @laurabienestarnatural, επικεντρώνεται στις κηλίδες που σχηματίζονται γύρω από το νερό στον πυθμένα. Συνδυάζει ίσα μέρη από ξύδι καθαρισμού και κιτρικό οξύ, τα οποία ρίχνει στο εσωτερικό της λεκάνης. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Λάουρα σημειώνει ότι «Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα, αλλά εμένα μου αρέσει να τρίβω λίγο». Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό προϊόν κατά των αλάτων, τηρώντας πάντα τις οδηγίες της ετικέτας.

Η διαδικασία της απολύμανσης

Τα οξέα βοηθούν στη διάλυση των ορυκτών επικαθίσεων, όμως η αφαίρεση των αλάτων δεν συνεπάγεται αυτόματα και απολύμανση. Σε περίπτωση που απαιτείται απολύμανση, πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο προϊόν. Είναι κρίσιμης σημασίας να μην αναμιγνύεται ποτέ το ξύδι ή το κιτρικό οξύ με χλωρίνη, ούτε να εφαρμόζονται πάνω σε υπολείμματά της, καθώς η χημική αυτή αντίδραση απελευθερώνει επικίνδυνα αέρια.

Η φροντίδα της τουαλέτας όμως δεν εξαντλείται στο εσωτερικό της λεκάνης. Ο Γκαστόν Ουίλιαμς, δημιουργός περιεχομένου για τη διακόσμηση και καθαριότητα στο @decasa.style, υπογραμμίζει πως «Δεν καθαρίζουμε μόνο τη λεκάνη και το καπάκι». Ο ίδιος προτείνει τον τακτικό καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος της λεκάνης, από το καζανάκι μέχρι τη βάση, καθώς και την περιοδική αφαίρεση του καθίσματος και του καπακιού ώστε να καθαρίζονται τα στηρίγματα και τα σημεία που δεν είναι ορατά. Για το κάθισμα και το καπάκι, συνιστά τη χρήση νερού και ουδέτερου σαπουνιού, αποφεύγοντας τα σκληρά χημικά.

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Συντήρηση της βούρτσας καθαρισμού

Ο Γκαστόν Ουίλιαμς αναφέρεται επίσης στη συντήρηση της βούρτσας καθαρισμού, συνιστώντας το πλύσιμο και το καλό στέγνωμά της πριν την αποθήκευση, αφήνοντάς την μαγκωμένη πάνω από τη λεκάνη και σφιγμένη κάτω από το κάθισμα. Παράλληλα, προτείνει τον καθαρισμό του δοχείου της βούρτσας και την απομάκρυνση του συσσωρευμένου νερού.

Τέλος, η Μαρία Φερνάντεθ αξιοποιεί το ξύδι καθαρισμού και σε άλλες οικιακές εργασίες. Για τα τζάμια και την καμπίνα της ντουζιέρας ψεκάζει ίσα μέρη ξυδιού και ζεστού νερού και σκουπίζει με απορροφητικό χαρτί. Για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων τοποθετεί ένα ποτήρι ξύδι στο επάνω ράφι και εκτελεί έναν σύντομο κύκλο, ενώ καθαρίζει την πόρτα και τις γωνίες ξεχωριστά με ενεργό οξυγόνο, χωρίς να αναμιγνύει τα δύο προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται ο έλεγχος των κατασκευαστών πριν τη χρήση του ξυδιού σε συσκευές ή ευαίσθητα υλικά.

