Οι ειδικοί στη διατροφή συνιστούν: Μετά τα 50, το ιδανικό πρωινό είναι μία φέτα ψωμί με προζύμι, συνοδευόμενη από βραστό αυγό και καφέ με φυτικό γάλα χωρίς ζάχαρη - iefimerida.gr

Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Ποιο είναι όμως το ιδανικό πρωινό για όσους είναι άνω των 50 ετών;



Μετά την ηλικία των 50 ετών, ο μεταβολισμός γίνεται πιο αργός και ο οργανισμός χρειάζεται τροφές ελαφριές και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Τα παραδοσιακά πρωινά που περιλαμβάνουν λευκό ψωμί, μαρμελάδα και βούτυρο μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης στο αίμα, οι οποίες στη συνέχεια ακολουθούνται από εξίσου απότομες μειώσεις, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε συχνότερα την ανάγκη να τσιμπολογάμε ανάμεσα στα γεύματα.

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Ο ιδανικός συνδυασμός για το πρωινό

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν έναν συνδυασμό από φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης, βούτυρο αμυγδάλου και γιαούρτι. Μια ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή είναι μια φέτα ψωμί με προζύμι, συνοδευόμενη από βραστό αυγό, καθώς ο συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πέψη.

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό οι φυτικές ίνες να αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής, καθώς συμβάλλουν στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Μπορούμε να τις προσλάβουμε από τα μούρα και άλλα φρούτα του δάσους, τους σπόρους, καθώς και από τα φρούτα και τα λαχανικά.

Τέλος, συνιστάται η κατανάλωση ενός ποτηριού χλιαρού νερού με λεμόνι και, λίγο αργότερα, ενός καλού καφέ με γάλα χωρίς ζάχαρη, κατά προτίμηση φυτικής προέλευσης. Όσον αφορά τις πρωτεΐνες, είναι προτιμότερο να κατανέμονται σε διαφορετικά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η παρακολούθηση των επιπέδων μαγνησίου, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ασβεστίου και βιταμίνης D αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη πολλών παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία.