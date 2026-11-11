«Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας»: Έρχεται το ριμέικ της θρυλικής κομεντί, αλλά αντιδρούν στα σόσιαλ -Ο λόγος - iefimerida.gr

Έρχεται το ριμέικ της ρομαντικής ταινίας «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» (You've Got Mail), ωστόσο η είδηση ​​προκάλεσε αντιδράσεις.



Το Deadline επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η ταινία του 1998, με πρωταγωνιστές τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν, θα γυριστεί ξανά με μια «νέα προσέγγιση» από τον σκηνοθέτη Τζέισον Όρλεϊ. Ο Όρλεϊ είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του με τον Πιτ Ντέιβιντσον. Δεν είναι σαφές αν ο Χανκς ή η Ράιαν θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα, ούτε πώς σκοπεύει ο Όρλεϊ να εκσυγχρονίσει την ιστορία.

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Αντιδρούν στα σόσιαλ για το ριμέικ της ταινίας

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση ​​για τη νέα προσέγγιση στην κλασική ρομαντική κομεντί αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό στο διαδίκτυο. «Παράλογη απόφαση. Κάθε σπουδαίο στοιχείο αυτής της ταινίας είναι πλέον ξεπερασμένο: η σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής (dial-up), το email, τα βιβλιοπωλεία, οι συζητήσεις με αγνώστους, τα ραντεβού μεταξύ ανδρών και γυναικών», έγραψε στο X ο συγγραφέας Γκραντ Άντισον. Άλλος χρήστης σχολίασε ειρωνικά ότι το 2026 τα δύο βιβλιοπωλεία της ταινίας θα είχαν ήδη αναγκαστεί να κλείσουν λόγω της Amazon. «Έχετε γεμίσει με σαβούρα τεχνητής νοημοσύνης (You've Got AI Slop), αστειεύτηκε ο Μάθιου Μπελόνι από το The Ringer.



Πολλοί άλλοι επεσήμαναν επίσης ότι το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» αποτελεί, στην πραγματικότητα, διασκευή του θεατρικού έργου «Parfumerie» του 1937, το οποίο ενέπνευσε και την ταινία του 1940 «The Shop Around the Corner». Ακολούθησε ένα ακόμη ριμέικ το 1949, με τίτλο «In the Good Old Summertime» και πρωταγωνίστρια την Τζούντι Γκάρλαντ.



«Όσοι εξοργίζονται με αυτό, ξεχνούν ότι το "Έχετε Μήνυμα στον υπολογιστή σας" ήταν, ας πούμε, το τέταρτο ριμέικ αυτής της ιστορίας», έγραψε ο κινηματογραφικός blogger Τομ Ζοχάρ. Άλλοι υποστήριξαν ότι η αναβίωση της ταινίας το 2026 είναι παράλογη καθώς ακόμα και ο χαρακτηριστικός ήχος της ειδοποίησης της AOL έχει αποσυρθεί.

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Ο αρθρογράφος για το box office Σκοτ Μέντελσον παρενέβη επίσης στη συζήτηση, γράφοντας: «Για ακόμη μία φορά, αυτό δεν είναι και δεν ήταν ποτέ πνευματική ιδιοκτησία (IP) ή κινηματογραφικό franchise», έγραψε και συνεχίζοντας απέδωσε την επιτυχία της ταινίας στο γεγονός ότι ο Τομ Χανκς και η Μεγκ Ράιαν ξαναβρέθηκαν σε έργο μετά «Άγρυπνος στο Σιάτλ» (Sleepless in Seattle).

To στόρι της ταινίας που ξεχώρισε στα '90s

Το «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» αφηγείται την ιστορία δύο ανθρώπων που αναπτύσσουν ένα διαδικτυακό ειδύλλιο, αγνοώντας ότι στην πραγματική ζωή είναι επαγγελματικοί αντίπαλοι. Η Κάθλιν Κέλι (την οποία υποδύεται η Ράιαν) διατηρεί ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο, ενώ ο Τζο Φοξ (τον οποίο υποδύεται ο Χανκς) διευθύνει μια μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων μαζί με την οικογένειά του. Η ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία αποφέροντας 250 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί μία από τις καλύτερες ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του '90.

Το επερχόμενο ριμέικ αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά ριμέικ και σίκουελ που έχουν πάρει το «πράσινο φως» από τότε που ο Ντέιβιντ Έλισον ανέλαβε την Paramount, πέρυσι. Στα σχέδια της εταιρείας είναι επίσης οι ταινίες «Rush Hour 4», «Top Gun 3», «A Quiet Place 3», μια νέα ταινία «Transformers», ένα ακόμη σίκουελ του «Paranormal Activity», καθώς και ένα reboot του «A Nightmare on Elm Street».