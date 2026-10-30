Τέλος στη δικαστική διαμάχη της Χάλι Μπέρι με τον πρώην της -Ποιος πήρε τελικά την κύρια επιμέλεια του γιου τους - iefimerida.gr

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Χάλι Μπέρι και του πρώην συζύγου της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, σχετικά με τον γιο τους, Μασέο, έφτασε στο τέλος της, με την κύρια φυσική επιμέλεια του παιδιού να ανατίθεται στον τελευταίο.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η δικαστής Σίλεϊ Κάουφμαν του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες ανέθεσε την κύρια φυσική επιμέλεια στον Γάλλο ηθοποιό, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες περί κακοποίησης σε βάρος της Αμερικανίδας ηθοποιού.



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Χάνει την κύρια επιμέλεια του γιου της η Χάλι Μπέρι - Δεν θα μπορεί να διανυκτερεύει μαζί του

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Στον πελάτη μου ανατέθηκε η κύρια φυσική επιμέλεια, ενώ απαγορεύτηκε στην άλλη πλευρά να διανυκτερεύει με το παιδί. Το παιδί είναι ασφαλές και βρίσκεται υπό την επιμέλεια του πελάτη μου», δήλωσαν οι δικηγόροι του Ολιβιέ στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης. «Είναι εξαιρετικά χαρούμενος. Αυτό ακριβώς επιθυμούσε από την πρώτη μέρα: Να προστατεύσει αυτό το παιδί», συνέχισαν.



Η Χάλι Μπέρι με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Αναφερόμενοι στην Χάλι Μπέρι, πρόσθεσαν: «Δεν θα διανυκτερεύει μαζί της και έχει δοθεί εντολή στη μητέρα να παρακολουθήσει θεραπευτικές συνεδρίες μαζί με το παιδί. Πιστεύουμε ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του ανηλίκου, ενισχύει τη σχέση τους και αποσκοπούμε στην αποκατάστασή της».



Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που το δικαστήριο ανακάλεσε την προσωρινή περιοριστική διαταγή. Από εδώ και στο εξής, η Χάλι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ευημερία και στο συμφέρον της οικογένειάς της».



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«Δεν θέλω ο γιος μου να μισεί τη μητέρα του»

Παράλληλα, δηλώσεις έκανε και ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος ανέφερε: «Ειλικρινά, ελπίζω ότι ο Μασέο και η μητέρα του θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια καλύτερη σχέση στο μέλλον… Δεν θέλω ο γιος μου να μισεί την μητέρα του. Θέλω να την αγαπά. Θέλω να τη συγχωρήσει και να καταφέρουν, με κάποιον τρόπο και κάποια στιγμή, να συμφιλιωθούν».

Πώς έφτασαν στα δικαστήρια Χάλι Μπέρι και Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα, ο Γάλλος ηθοποιός είχε κατηγορήσει την Χάλι Μπέρι ότι επιχείρησε να στραγγαλίσει τον γιο τους κατά τη διάρκεια ενός καβγά στο σπίτι της, στις 26 Σεπτεμβρίου. Είχε επίσης ισχυριστεί ότι εκείνη είχε προβεί σε ρατσιστικά σχόλια, κατηγορίες τις οποίες η ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Το ζευγάρι έφτασε στα δικαστήρια για την επιμέλεια του γιου τους, με την Χάλι Μπέρι να αντιτάσσεται στην κατάθεση του γιου της ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, ο Μασέο τελικά κατέθεσε επί 4 ώρες, κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία και ενός εκπροσώπου του σχολείου του, ο οποίος κλήθηκε επίσης να καταθέσει.



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Στη δήλωσή της, η Χάλι Μπέρι υποστήριξε ότι ο έφηβος γιος της ήταν ένα «παιδί που υφίσταται χειραγώγηση και κατήχηση» και ότι δεν θα έπρεπε να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου.



Θέση όμως στο δικαστήριο πήρε και η μεγαλύτερη κόρη της Χάλι Μπέρι, η οποία υποστήριξε την ηθοποιό. «Δεν παρατήρησα ποτέ καμία κακοποιητική συμπεριφορά» στον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, έγραψε η Νάλα για τη μητέρα της σε γρατπή δήλωσή της προς το δικαστήριο και την περιέγραψε ως «στοργικό και αφοσιωμένο γονιό», «ζεστό, υποστηρικτικό και βαθιά εμπλεκόμενο» στη ζωή των παιδιών της, που «μπορεί να γίνει αυστηρός όταν χρειάζεται και περιμένει από τα παιδιά του να τηρούν τους κανόνες και να δείχνουν σεβασμό».

Πρόσθεσε ότι δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να ασκεί σωματική βία στον Μασέο. «Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπά, να χαστουκίζει, να πνίγει, να αρπάζει ή να κακοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τον Μασέο», έγραψε η Νάλα. «Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να βάζει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μασέο, να του κάνει κεφαλοκλείδωμα, να εμποδίζει την αναπνοή του ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που να θυμίζει έστω και ελάχιστα τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί εναντίον της».