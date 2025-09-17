«Εγώ κούριερ είμαι...»: Το τρελό μπλέξιμο όταν η Μαρία Ηλιάκη επιχείρησε να καλέσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη - iefimerida.gr

Το απίστευτο μπέρδεμα που προκλήθηκε στην προσπάθειά της να καλέσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη περιέγραψε η Μαρία Ηλιάκη.

Οπως είπε σήμερα με αφορμή παιχνίδι που έπαιζαν με τους καλεσμένους της Τάσο Ιορδανίδη και Ζωή Κρονάκη στην εκπομπή της με τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ1, την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Διαμαντίδη, δεν της απάντησε και εκείνη τον μπέρδεψε σε επόμενο τηλεφώνημα με κούριερ που την καλούσε για να παραλάβει δέμα της. Πραγματικό μπλέξιμο... γραμμών.

Το μπλέξιμο της Μαρίας Ηλιάκη με τον κούριερ

«Εγώ δεν έχω κάνει το αμίμητο, τις προάλλες στην προετοιμασία; Ήμασταν στο γραφείο και λέω: Θα πάρω τηλέφωνο τον Διαμαντίδη, τον παίκτη της Εθνικής να βγει να μάς μιλήσει για την ομάδα μπάσκετ. Βρίσκω με τα χίλια ζόρια το τηλέφωνό του. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που θα τον καλούσα. Μετά από 2 λεπτά με παίρνει πίσω ένα νούμερο, που έμοιαζε με το νούμερο που εγώ είχα καλέσει, νομίζοντας εγώ ότι ήταν ο Διαμαντίδης που είχα καλέσει. Τον πήρα μονότερμα.

Του λέω: Κύριε Διαμαντίδη μου, είμαι η Μαρία Ηλιάκη και χαίρομαι πάρα πολύ που με πήρατε τηλέφωνο. Σας παρακαλώ, επειδή είναι το όνειρό μου να σας φέρω στην εκπομπή να κάνουμε μία συνέντευξη, μήπως μπορείτε να έρθετε την άλλη εβδομάδα; Και ακούω από την άλλη γραμμή: Δεν ξέρω τι μου λέτε, εγώ είμαι courier και περιμένω έξω από την πόρτα να μου ανοίξετε. Είπα “εντάξει, όλο λάθος”. Ο Διαμαντίδης δεν με πήρε ποτέ».

Φυσικά η διήγηση της Μαρίας Ηλιάκη προκάλεσε γέλια στο πλατό και την ευχή των παρεβρισκομένων ο Δημήτρης Διαμαντίδης να βλέπει την εκπομπή, να δει τι συνέβη και καλέσει την παρουσιάστρια.

Η περιγραφή της Μαρίας Ηλιάκη

