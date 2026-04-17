Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Νάταλι Πόρτμαν -Είναι το πρώτο με τον νέο της σύντροφο - iefimerida.gr

Σε μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της φαίνεται πως βρίσκεται η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς περιμένει το τρίτο της παιδί.

Η είδηση, που κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου, σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την 44χρονη σταρ, καθώς αυτό θα είναι το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, τον Γάλλο μουσικό Τανγκί Ντεστάμπλ (γνωστό ως Tepr).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη που έκανε η Νάταλι Πόρτμαν στο Harper’s Bazaar

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσα από μια συνέντευξη στο περιοδικό Harper’s Bazaar, εκφράζοντας την απόλυτη ευτυχία της.

«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή. Η Πόρτμαν οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από έντεκα χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση της με τον Ντεστάμπλ έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2025. Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε τρυφερά στιγμιότυπα στους δρόμους του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν μαζί. Ο 44χρονος μουσικός, που έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα όπως ο David Guetta και η Μυλέν Φαρμέρ, έχει επίσης δύο γιους (8 και 4 ετών) από την προηγούμενη σχέση του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Λουίζ Μπουργκουάν.

Μια «μεγάλη» οικογένεια με πέντε παιδιά

Με τον ερχομό του νέου μέλους, η οικογένεια μεγαλώνει σημαντικά, καθώς το ζευγάρι θα καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτητικές καριέρες του και την ανατροφή των συνολικά πέντε παιδιών τους από προηγούμενες σχέσεις. Η Νάταλι Πόρτμαν, πάντα προσεκτική με την ιδιωτική της ζωή, δείχνει πλέον πιο ήρεμη και λαμπερή από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της νέας της καθημερινότητας στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

