Άνδρας που έλαβε το εγκεφαλικό τσιπ Neuralink του Έλον Mασκ λέει ότι «αισθάνεται μαγικά» και δίνει νέα ελπίδα - iefimerida.gr

Ένας από τους πρώτους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβαν το εγκεφαλικό εμφύτευμα της Neuralink, της εταιρείας του Έλον Μασκ, δηλώνει ότι η εμπειρία «μοιάζει μαγική» και πιστεύει πως η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ανθρώπων με σοβαρή παράλυση.

Ο Σεμπάστιαν Γκόμεζ-Πένια, εθελοντής στην πρώτη βρετανική δοκιμή, έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω μετά από ατύχημα, λίγο αφότου ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική. Όπως λέει, η απώλεια κάθε κίνησης είναι τεράστιο σοκ, και τέτοιες τεχνολογίες δίνουν νέα ελπίδα.

Ειδικό ρομπότ έκανε την εμφύτευση του τσιπ της Νeuralink

Το τσιπ της Neuralink, που συνδέεται με 1.024 μικροσκοπικά ηλεκτρόδια, τοποθετήθηκε με πεντάωρη επέμβαση στο University College London Hospital. Την εμφύτευση έκανε ειδικό ρομπότ της εταιρείας, σχεδιασμένο να εισάγει με ακρίβεια τα πολύ λεπτά ηλεκτρόδια στον εγκεφαλικό ιστό. Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν περίπου 4 χιλιοστά μέσα στην περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τις κινήσεις του χεριού.

Τα νευρικά σήματα μεταφέρονται μέσω νημάτων πολύ λεπτότερων από ανθρώπινη τρίχα σε ένα τσιπ στο κρανίο και από εκεί ασύρματα σε υπολογιστή, όπου λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνει να τα ερμηνεύει. Έτσι, όταν ο Σεμπ «σκέφτεται» ότι κινεί το χέρι ή το δάχτυλό του, ο κέρσορας κινείται ή γίνεται «κλικ» στην οθόνη.

Ο ίδιος πλέον μπορεί να χειρίζεται υπολογιστή, να ανοίγει και να κλείνει παράθυρα και να σημειώνει σε κείμενα με ταχύτητα αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από χρήστη με ποντίκι ή touchpad. Οι νευροχειρουργοί που παρακολουθούν τη δοκιμή δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το επίπεδο ελέγχου που έχει πετύχει.

Μέχρι σήμερα 21 άτομα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΑΕ έχουν λάβει το εμφύτευμα, όλοι με βαριά παράλυση από τραυματισμό νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικό ή παθήσεις όπως ALS. Τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ούτε έχουν υποβληθεί για τελική ρυθμιστική έγκριση, αλλά οι πρώτες ενδείξεις θεωρούνται ενθαρρυντικές.

Κάποιοι έχουν καταφέρει να πληκτρολογούν «με τη σκέψη»

Η Neuralink αναφέρει ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της αυτονομίας ατόμων με σοβαρές νευρολογικές αναπηρίες. Κάποιοι χρήστες ήδη μπορούν να πληκτρολογούν σε εικονικό πληκτρολόγιο «με τη σκέψη», ενώ άλλοι έχουν χειριστεί ρομποτικό βραχίονα για να τραφούν.

Παράλληλες δοκιμές που γίνονται εξετάζουν αν μπορεί να αποκατασταθεί η ομιλία σε άτομα που την έχασαν μετά από εγκεφαλικό ή εγκεφαλική βλάβη, ενώ υπάρχουν και σχέδια για μελλοντικές εφαρμογές στην όραση. Ο Έλον Μασκ έχει αναφερθεί ακόμη και σε σύνδεση του εμφυτεύματος με ανθρωποειδή ρομπότ, ώστε ο χρήστης να τα ελέγχει πλήρως. Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και αξιοπιστία της τεχνολογίας, ενώ παραμένουν ζητήματα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας.