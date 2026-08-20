Viral: Ιερέας τάισε καρπούζι την Έφη Θώδη σε πανηγύρι -«Τώρα με έφτιαξε ο παππούλης» - iefimerida.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από πανηγύρι σε κάποιο χωριό της Ελλάδας, με πρωταγωνίστρια την Έφη Θώδη και έναν ιερέα.
Ενώ η δημοφιλής τραγουδίστρια βρισκόταν στο πάλκο (στα Φιλιατρά, σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών κάτω από το viral video) και τραγουδούσε, ο ιερέας πλησίασε από μακριά κρατώντας ένα καρπούζι κα ένα μαχαίρι, το ακούμπησε μπροστά της στην πίστα και έκοψε ένα κομμάτι, ενώ η Έφη Θώδη αρχικά έκπληκτη είπε στο μικρόφωνο: «Καλά, ε! Τώρα με έφτιαξε ο παππούλης!».
Στη συνέχεια, ο ιερέας (ο Παπα- Σάκης, σύμφωνα πάντα με τους χρήστες) της έκοψε μία φέτα καρπούζι (όπως άλλοι ανοίγουν σαμπάνιες στα νυχτερινά κέντρα).
Η Έφη Θώδη δέχτηκε χαμογελαστή το κέρασμα, δοκίμασε το καρπούζι και συνέχισε να τραγουδάει, ενώ οι παρευρισκόμενοι επευφημούσαν, με χειροκροτήματα και φωνές.
Όταν ο ιερέας έφυγε από την πίστα, η τραγουδίστρια κράτησε για λίγο το κομμάτι της στο χέρι (μέχρι να το πάρει κάποιος βοηθός της) και συνέχισε το πρόγραμμά της.