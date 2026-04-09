Στο Εφετείο ο Sean «Diddy» Combs: Ζητά ανατροπή της καταδίκης και της ποινής φυλάκισης - iefimerida.gr

Σε μια κίνηση αντεπίθεσης, οι δικηγόροι του Diddy προσέφυγαν στο Εφετείο, επιδιώκοντας ανατροπή της καταδίκης και της ποινής φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Ο 56χρονος μουσικός παραγωγός κρατείται σήμερα σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την πολύκροτη δίκη του 2025. Παρόλο που οι ένορκοι τον αθώωσαν από τις βαρύτατες κατηγορίες του sex trafficking και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.



Η υπεράσπιση του Diddy: «Ήταν απλός θεατής»

Η νομική ομάδα του Combs, με επικεφαλής την Αλεξάντρα Σαπίρο, υποστηρίζει ότι η πρωτόδικη απόφαση βασίστηκε σε «ακατάλληλα στοιχεία». Σύμφωνα με την έφεση ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν φέρεται να συνεκτίμησε ισχυρισμούς για κακοποίηση και απειλές για τους οποίους ο Combs δεν είχε καταδικαστεί. Γίνεται ειδική αναφορά σε καταγγελίες για απειλές δημοσιοποίησης βίντεο της τραγουδίστριας Cassie Ventura, καθώς και οικονομικό εκβιασμό προς άλλη μάρτυρα. Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο Combs δεν είχε ενεργή συμμετοχή στις πράξεις, αλλά ήταν απλός «θεατής».

Από την άλλη πλευρά, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν απαραίτητα για να καταδειχθεί το πλαίσιο δράσης του κατηγορουμένου. Παρόλο που ο Combs έχει παραδεχτεί στο παρελθόν περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς, επιμένει ότι οι σεξουαλικές επαφές (τα περιβόητα "Freak Offs") ήταν απόλυτα συναινετικές.

Εάν η έφεση δεν τελεσφορήσει, η ημερομηνία αποφυλάκισης του Combs παραμένει η 15η Απριλίου 2028. Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει αν ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της hip-hop θα εκτίσει το σύνολο της ποινής του.

