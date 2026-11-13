Εβελίνα Σκίτσκο: Μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, παντρεύεται -«Είναι λες και ξαναγεννιέσαι» [βίντεο]

Η Εβελίνα Σκίτσκο, που έγινε γνωστή μέσα από το GNTM, μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον γάμο της που σχεδιάζει για το 2028.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα χρόνο μετά τις χημειοθεραπείες, η Εβελίνα Σκίτσκο είναι καλά και συνεχίζει τους ελέγχους. Η εμπειρία, όπως αναφέρει, την άλλαξε εσωτερικά, επαναπροσδιορίζοντας τις αξίες της ζωής και τις φιλικές της σχέσεις.

Το μοντέλο γνώρισε τον σύντροφό της, Σόλωνα, κατά τον πρώτο μήνα της χημειοθεραπείας. Η γνωριμία τους έγινε σε μια δύσκολη περίοδο και για τους δύο, καθώς εκείνος είχε βιώσει πρόσφατα μια προσωπική απώλεια.

Το ζευγάρι σχεδιάζει τον γάμο του για το 2028 στην Κύπρο και έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Η επιλογή της ημερομηνίας σχετίζεται με τον πιο χρονοβόρο χαρακτήρα των προετοιμασιών στη χώρα, σύμφωνα με την ίδια.

Η Εβελίνα Σκίτσκο υπερασπίστηκε την Έλενα Χριστοπούλου στη δικαστική της διαμάχη, τονίζοντας πως στάθηκε στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του χειρουργείου της και πως η σχέση τους υπερβαίνει τα επαγγελματικά πλαίσια.

Το μοντέλο, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών της, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και στη Χριστιάνα Κοχλατζή, μιλώντας για τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας της, αλλά και για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή.

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Η Εβελίνα Σκίτσκο αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Σόλωνα, μέσα στο 2028, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η ασθένεια άλλαξε την οπτική της για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Εβελίνα Σκίτσκο: «Είναι μία διαδικασία που σε αλλάζει πολύ εσωτερικά»

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της, η Εβελίνα Σκίτσκο εξήγησε ότι πλέον είναι καλά και συνεχίζει να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους.

Παράλληλα, μίλησε για τη διάγνωση που έλαβε τον Μάρτιο του 2024 και για την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών της, περιγράφοντας πόσο βαθιά την επηρέασε αυτή η εμπειρία.

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«Είμαι πάρα πολύ καλά και κάνω τους ελέγχους που χρειάζεται. Χρειάζεται χρόνο πάντα, αλλά σίγουρα να κάνουμε συχνούς ελέγχους, να προσέχουμε την υγεία μας, το σώμα μας, είναι πολύ σημαντικό. Διαγνώστηκα τον Μάρτιο του 2024. Τελείωσα τις χημειοθεραπείες πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι λες και ξαναγεννιέσαι. Θα το πω έτσι. Είναι μία διαδικασία που σε αλλάζει πολύ εσωτερικά. Άλλαξαν πολλά. Καταλαβαίνεις πλέον ποια πράγματα έχουν αξία και ποια όχι και ποιοι φίλοι είναι δίπλα σου να σε στηρίξουν», ανέφερε η Εβελίνα Σκίτσκο.

Η γνωριμία με τον Σόλωνα κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών και ο γάμος το 2028

Η Εβελίνα Σκίτσκο αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Σόλωνα, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίστηκαν τον πρώτο μήνα που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο και οι δύο αντιμετώπιζαν δύσκολες προσωπικές καταστάσεις, γεγονός που τους έφερε πιο κοντά από την αρχή της γνωριμίας τους.

Το μοντέλο αποκάλυψε ακόμη ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο τους, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το 2028 στην Κύπρο.

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«Με τον σύζυγό μου γνωριστήκαμε τον πρώτο μήνα της χημειοθεραπείας. Είχε χάσει και εκείνος ένα κοντινό του πρόσωπο και ήταν ένας δύσκολος χρόνος και για τους δύο μας. Ήρθε από το πουθενά η συνάντηση και δεθήκαμε αμέσως. Ήμασταν και οι δύο πολύ ευαίσθητοι εκείνη την περίοδο και αγκάλιασε ο ένας τον άλλο πραγματικά. Παντρευόμαστε και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Βέβαια, στην Κύπρο είναι λίγο πιο χρονοβόρο. Θα είναι το 2028».

Τι είπε για την Έλενα Χριστοπούλου και τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Εβελίνα Σκίτσκο κλήθηκε να σχολιάσει και τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

Το μοντέλο υπερασπίστηκε την Έλενα Χριστοπούλου, επισημαίνοντας ότι η προσωπική και επαγγελματική σχέση που έχουν αναπτύξει της έχει επιτρέψει να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά της.

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Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε στο πλευρό της ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου της.

«Από την αντιδικία βγήκε μία λάθος εικόνα για την Έλενα. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει την Έλενα, όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε ποιο οικεία σχέση. Δεν θα σε δει φουλ επαγγελματικά αλλά και σαν άνθρωπο πρώτα. Δεν είσαι απλώς ένα προϊόν. Θέλει να είσαι καλά. Ήταν δίπλα μου και στο χειρουργείο. Μιλούσαμε κάθε μέρα».

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