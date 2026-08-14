Έβαψε μπλε με σπρέι τα παλιά καφέ ξύλινα ντουλάπια και η κουζίνα απέκτησε μια εμφάνιση σαν να ήταν φτιαγμένη κατά παραγγελία - iefimerida.gr

Πολλές ανακαινίσεις κουζίνας﻿ ξεκινούν με κατεδαφίσεις, αντικατάσταση ντουλαπιών και μεγάλες αλλαγές στη διαρρύθμιση.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, χρειάστηκε μόνο… μπογιά. Μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση που μοιράστηκε στο Instagram ο δημιουργός @pezzottipainting απέδειξε ότι τα παλιά ξύλινα ντουλάπια μπορούν να αποκτήσουν εντελώς διαφορετική εμφάνιση χωρίς να αντικατασταθούν.

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Από το καφέ στο βαθύ μπλε

Η αρχική κουζίνα κυριαρχούνταν από πορτοκαλοκαστανά ξύλινα ντουλάπια με ανάγλυφες πόρτες, τόσο πάνω όσο και κάτω από τους πάγκους. Σε συνδυασμό με τους καφέ γρανιτένιους πάγκους, το ξύλο δημιουργούσε μια έντονα παραδοσιακή αισθητική.

Ωστόσο, η κουζίνα διέθετε ήδη αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους και μεγάλες επιφάνειες εργασίας. Έτσι, αντί να αλλάξει η διάταξη ή να αντικατασταθούν τα ντουλάπια, αποφασίστηκε να αλλάξει μόνο το φινίρισμά τους.

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Η βαφή με σπρέι έκανε τη διαφορά

Τα ντουλάπια προετοιμάστηκαν για βαφή, ενώ η κουζίνα παρέμεινε στη θέση της. Χρησιμοποιήθηκαν ταινίες, προστατευτικά υλικά και καλύμματα ώστε να προστατευτούν τα πλαίσια και οι γύρω επιφάνειες.

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Η βαφή εφαρμόστηκε με σπρέι, δημιουργώντας ένα ομοιόμορφο και λείο αποτέλεσμα χωρίς τα σημάδια που μπορεί να αφήσει ένα πινέλο. Παράλληλα, διατηρήθηκαν όλα τα ανάγλυφα στοιχεία των αρχικών πορτών.

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Το Navy Blue άλλαξε ολόκληρη την κουζίνα

Το χρώμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sherwin-Williams Navy Blue, σε φινίρισμα Gallery Series 10 sheen. Το βαθύ μπλε αντικατέστησε πλήρως το παλιό καφέ-πορτοκαλί ξύλο και εφαρμόστηκε τόσο στα επάνω όσο και στα κάτω ντουλάπια.

Το ίδιο χρώμα συνεχίζεται σε κάθε πλευρά της κουζίνας, από την περιοχή της κουζίνας και του φούρνου μέχρι τον νεροχύτη και τη γωνία προς την τραπεζαρία.

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Η δεύτερη σημαντική αλλαγή ήταν τα χερούλια. Τα μικρά στρογγυλά πόμολα αντικαταστάθηκαν από μακριές χρυσές λαβές, οι οποίες δημιουργούν έντονη αντίθεση πάνω στο σκούρο μπλε.

Το χρυσό επαναλαμβάνεται και στη βρύση του νεροχύτη.

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Ο γρανίτης και τα ντουλάπια παρέμειναν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι καφέ γρανιτένιοι πάγκοι δεν άλλαξαν. Στην αρχική κουζίνα συνδυάζονταν με το καφέ ξύλο, ενώ πλέον ξεχωρίζουν περισσότερο ανάμεσα στο βαθύ μπλε των ντουλαπιών.

Παράλληλα, οι συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι, το δάπεδο, ο φωτισμός και ολόκληρη η διάταξη παρέμειναν στις αρχικές τους θέσεις.

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Το αποτέλεσμα δείχνει πόσο δραστικά μπορεί να αλλάξει ένας χώρος μόνο με το χρώμα και μερικές νέες λεπτομέρειες. Τα ίδια ντουλάπια, οι ίδιες πόρτες και οι ίδιοι πάγκοι πλέον δημιουργούν μια κουζίνα με πολύ πιο σύγχρονη και πολυτελή εμφάνιση.