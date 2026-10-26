Δύναμη, ελπίδα και εκπλήρωση ευχών επί 10 – Επιλέγοντας AVIN, στηρίζουμε το Make a Wish Ελλάδος - iefimerida.gr

Τα παιδιά είναι το μέλλον και πρέπει να τους χαρίζουμε δύναμη και ελπίδα! Με μια απλή κίνηση, μία έκπληξη ή την εκπλήρωση της πιο αληθινής τους ευχής. Κι αυτό η AVIN το γνωρίζει καλά…

Έτσι, παραμένοντας σταθερή στις αξίες της εταιρικής της κουλτούρας, στηρίζει το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Ο στόχος παραμένει ένας. Να συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών, 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτης της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Σταθερά δίπλα στη νέα γενιά



Και κάπως έτσι υπάρχει πάντα η ελπίδα να «ανθίσουν» τα χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους, και τις οικογένειές τους, που δίνουν τη δική τους μάχη. Γιατί κάθε παιδική ευχή θα πρέπει να βρίσκει τον δρόμο της. Η AVIN καλεί, λοιπόν, τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσα από την εφαρμογή AVIN Κερδίζω, ώστε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερα από τα όνειρα των παιδιών που νοσούν με σοβαρές ασθένειες.

Στη συνέχεια, η εταιρεία 10πλασιάζει αυτούς τους πόντους κι έτσι οοργανισμός να εκπληρώσει ακόμη περισσότερες ευχές και να γεμίσει η καθημερινότητα εκατοντάδων παιδιών με δύναμη και αισιοδοξία.

﻿Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι;



H AVIN μάς δίνει μια μοναδική ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν ξεχωριστό σκοπό. Ο τρόπος είναι απλός και γρήγορος. Αρχικά, κατεβάζουμε την εφαρμογή AVIN Κερδίζω. Έπειτα, πραγματοποιούμε καθημερινές συναλλαγές σε καύσιμα, προϊόντα από τα καταστήματα AGORA, πλύσιμο αυτοκινήτου ή απολαμβάνουμε καφέ Costa Coffee και συλλέγετε πόντους. Και τώρα, το σημαντικότερο! Προσφέρουμε όσους πόντους επιθυμούμε από το συνολικό υπόλοιπό μας στο Make-A-Wish Ελλάδος. Και η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους αυτούς και τους μετατρέπει σε χρήματα τα οποία αποδίδει στο Make-A-Wish Ελλάδος!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε προσφορά πόντων ισοδυναμεί με προσφορά χαράς, δύναμης και ελπίδας στα παιδιά 3-17 ετών με σοβαρές ασθένειες κι έτσι ο αγώνας τους γίνεται πιο ευχάριστος και λίγο πιο εύκολος. Γιατί έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, να κάνουν το ανέφικτο… εφικτό και να κρατήσουν ως ανάμνηση ανεπανάληπτες στιγμές, παρά τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν.

﻿Γιατί η αγάπη πολλαπλασιάζεται



Υπάρχουν πράξεις που έχουν αξία και πράξεις που μετράνε επί 10! Αυτή τη δύναμη έχει και η AVIN. Με τη δέσμευση να στέκεται δίπλα σε όσους και όσα μας έχουν ανάγκη, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά, στηρίζει το έργο του οργανισμού που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια εκπληρώνει τις πιο βαθιά επιθυμίες παιδιών, που νοσούν, προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειες τους.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία με το Make a Wish Ελλάδος η AVIN παρουσιάζει τη δράση του «AVIN Στηρίζω», συνεχίζοντας δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βρίσκεται διαχρονικά κοντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, με έμφαση στη Νέα Γενιά.